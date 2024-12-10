Майбутній князь Монако та його сестра відзначили 10-річчя (відео)

Кронпринц Жак та принцеса Габріелла народилися у 2014 році. Їхні батьки — князь Монако Альбер ІІ та олімпійська чемпіонка, княгиня Шарлін.

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Спадковий принц Монако Жак та принцеса Габріелла відзначають 10-й день народження. Про це повідомляє офіційна сторінка монаршої родини в Instagram.

На архівних кадрах діти князя Альбера та княгині Шарлін позували під час різноманітних заходів. Іменинники обіймалися та демонстрували позитивні емоції.

"Вітаємо з днем ​​народження спадкового принца Жака та принцесу Габріеллу! Їхні Світлі Високості сьогодні святкують 10-річчя", — написала пресслужба княжої родини.

Принц Жак та принцеса Габріелла

Жак та Габріелла — діти колишньої олімпійської плавчині Шарлін та князя Монако Альбера ІІ. Пара одружилася у 2011 році, а познайомилася ще на початку 2000-х. У 2014 на світ зʼявилися донька та син монаршого подружжя.

Своїх дітей суверен назвав Жак-Оноре-Реньє та Габріелла Тереза Марія. Іменинник отримав титули спадкового принца Монако та маркіза де Бо, а його сестра — принцеси Монако та графині де Карладез.

Князь Альбер ІІ та княгиня Шарлін Фото: Getty Images

У князя Альбера ІІ також є позашлюбні діти, проте право на правління отримають саме спадкоємці від Шарлін.

Нагадаємо, княгиня Шарлін та князь Альбер з дітьми засвітили святкові вогні перед Різдвом.

Також Фокус писав про різдвяну листівку княжої родини Монако.