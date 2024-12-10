Будущий князь Монако и его сестра отметили 10-летие (видео)

Кронпринц Жак и принцесса Габриэлла родились в 2014 году. Их родители — князь Монако Альбер II и олимпийская чемпионка, княгиня Шарлен.

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Наследный принц Монако Жак и принцесса Габриэлла отмечают 10-й день рождения. Об этом сообщает официальная страница монаршей семьи в Instagram.

На архивных кадрах дети князя Альбера и княгини Шарлен позировали во время различных мероприятий. Именинники обнимались и демонстрировали положительные эмоции.

"Поздравляем с днем рождения наследного принца Жака и принцессу Габриэллу! Их Светлые Высочества сегодня празднуют 10-летие", — написала пресс-служба княжеской семьи.

Принц Жак и принцесса Габриэлла

Жак и Габриэлла — дети бывшей олимпийской пловчихи Шарлен и князя Монако Альбера II. Пара поженилась в 2011 году, а познакомилась еще в начале 2000-х. В 2014 году на свет появились дочь и сын монаршей четы.

Своих детей суверен назвал Жак-Оноре-Ренье и Габриэлла Тереза Мария. Именинник получил титулы наследного принца Монако и маркиза де Бо, а его сестра — принцессы Монако и графини де Карладез.

Князь Альбер II и княгиня Шарлен Фото: Getty Images

У князя Альбера II также есть внебрачные дети, однако право на правление получат именно наследники от Шарлен.

Напомним, княгиня Шарлен и князь Альбер с детьми зажгли праздничные огни перед Рождеством.

Также Фокус писал о рождественской открытке княжеской семьи Монако.