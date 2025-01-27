Княгиня Монако Шарлен продемонстрировала с дочерью стильные пальто (фото)

Накануне княжеская семья Монако посетила традиционную церемонию Спасения Святейшего Таинства в церкви Сент-Девот. Они подожгли символическую лодку.

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Княгиня Монако Шарлен вышла в свет с мужем и детьми. Соответствующие кадры появились на Getty Images.

Накануне князь Альбер II с женой и двумя их детьми посетили традиционную церемонию Спасения Святейшего Таинства в церкви Сент-Девот, во время которой подожгли символическую лодку.

Бывшая пловчиха появилась в элегантном темно-бордовом пальто и черном свитере. Тем временем сын княгини Грейс Келли присоединился к семье в черном пальто и темно-синем деловом костюме.

Дочь супругов, принцесса Габриэлла, вышла в свет в клетчатом платье-пальто, а ее брат Жак примерил полностью черный наряд.

Князь Альбер II и княгиня Шарлен с детьми Фото: Getty Images

Князь Монако и его избранница, княгиня Шарлен, воспитывают двух общих детей. Кронпринц Жак и принцесса Габриэлла родились в декабре 2014 года. Шарлин — бывшая пловчиха и олимпийская чемпионка. Она познакомилась с будущим мужем на спортивных соревнованиях в 2000 году. Через 11 лет пара поженилась.

Князь Альбер II и княгиня Шарлен с детьми Фото: Getty Images

Жак-Оноре-Ренье получил титулы наследного принца Монако и маркиза де Бо, а Габриэлла Тереза Мария — принцессы Монако и графини де Карладез. Несмотря на то, что у Альбера II есть дети от других союзов, престол унаследует именно Жак или Габриэлла, ведь родились в официальном браке.

Напомним, княгиня Шарлен вручила подарки детям перед Рождеством.

Ранее Фокус писал о 10-м дне рождения принца Жака и принцессы Габриэллы.