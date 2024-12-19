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Стиль жизни

Княгиня Шарлен вручила подарки детям Монако перед Рождеством (фото)

Княгиня Шарлен, княгиня Монако, князь Монако, княжеская семья Монако, князь Альбер, Рождество, принц Жак
Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco | Княгиня Шарлен с дочерью Габриэллой

К Шарлен присоединились ее сын и дочь. Дети в возрасте от 5 до 12 лет получили подарки прямо от монарших персон.

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Княгиня Монако Шарлен вышла в свет с мужем и детьми. Праздничными кадрами делится аккаунт княжеской семьи в Instagram.

Князь Альбер, княгиня Шарлен и их наследники, принц Жак и принцесса Габриэлла, раздавали накануне Рождества подарки детям.

"Сегодня княжеская семья собралась в Суде почета в Palais princier для традиционной раздачи рождественских подарков детям Монако в возрасте от 5 до 12 лет", — отметила пресс-служба монарших персон.

Бывшая олимпийская чемпионка появилась на публике в темном пальто, брюках и сапогах, разбавив свой образ ярким шарфом. Тем временем принцесса Габриэлла вручала подарки в красном пальто, туфлях и с повязкой на голове в тон.

Князь Альбер II присоединился к семье в серых брюках, темно-синем коротком пальто и белой рубашке под ним. А принц Жак вышел в свет в светлой куртке и джинсах.

Княжеская семья Монако

Князь Монако и его избранница поженились в 2011 году, а познакомились еще в начале 2000-х. В 2014 на свет появились дочь Габриэлла и сын Жак.

У князя Альбера II также есть внебрачные дети, однако право на правление получат именно наследники от Шарлен.

Напомним, княгиня Шарлен и князь Альбер с детьми зажгли праздничные огни перед Рождеством.

Также Фокус писал о 10-м дне рождения принца Жака и принцессы Габриэллы.