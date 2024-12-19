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Стиль життя

Княгиня Шарлін вручила подарунки дітям Монако перед Різдвом (фото)

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Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco | Княгиня Шарлін з донькою Габріеллою

До Шарлін приєдналися її син та донька. Діти віком від 5 до 12 років отримали подарунки прямо від монарших персон.

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Княгиня Монако Шарлін вийшла у світ з чоловіком та дітьми. Святковими кадрами ділиться акаунт князівської родини в Instagram.

Князь Альбер, княгиня Шарлін та їхні спадкоємці, принц Жак та принцеса Габріелла, роздавали напередодні Різдва подарунки дітям.

"Сьогодні князівська сім'я зібралася в Суді пошани в Palais princier для традиційної роздачі різдвяних подарунків дітям Монако віком від 5 до 12 років", — зазначила пресслужба монарших персон.

Колишня олімпійська чемпіонка зʼявилася на публіці в темному пальті, штанах та чоботах, розбавивши свій образ яскравим шарфом. Тим часом принцеса Габріелла вручала подарунки в червоному пальті, туфлях та з повʼязкою на голові в тон.

Князь Альбер ІІ приєднався до родини в сірих штанах, темно-синьому короткому пальті та білій сорочці під ним. А принц Жак вийшов у світ у світлій куртці та джинсах.

Князівська родина Монако

Князь Монако та його обраниця одружилася у 2011 році, а познайомилася ще на початку 2000-х. У 2014 на світ зʼявилися донька Габріелла та син Жак.

У князя Альбера ІІ також є позашлюбні діти, проте право на правління отримають саме спадкоємці від Шарлін.

Нагадаємо, княгиня Шарлін та князь Альбер з дітьми засвітили святкові вогні перед Різдвом.

Також Фокус писав про 10-й день народження принца Жака та принцеси Габріелли.