Загадкова смерть у Монако: князь Альбер прощається з 29-річним родичем (фото)

У Монако відбувається прощання з племінником князя Альбера ІІ Антуаном де Массі, який пішов з життя у віці 29 років.

На офіційних сторінках монаршої родини опублікували фото з труною, яка розташована в храмі. Прощатися з Антуаном прийшли князь та його дружина княгиня Шарлін. Окрім них, у залі було кілька десятків людей.

"На пам'ять про Антуана де Масі, чий похорон сьогодні в кафедральному соборі Монако", — йдеться в підписі до фото.

Похорон Антуана де Массі Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Хто такий Антуан де Массі та деталі його смерті

Антуан де Массі належав до розширеної родини Грімальді. Його бабуся, принцеса Антуанетта, була старшою сестрою князя Реньє III та тіткою нинішнього князя Альбера II. Антуан також був онуком Ентоні Ногеса, засновника Автомобільного клубу Монако, і племінником Александра-Атанаса Ногеса — відомого тенісиста з Монако.

Видео дня

Розслідування щодо загибелі члена князівської родини розпочалося негайно. 26 жовтня поліція, переглянувши записи камер відеоспостереження, затримала 42-річного громадянина України, який мешкає у князівстві вже близько 30 років. Йому висунули підозру в ненаданні допомоги в небезпечній ситуації для загиблого.

Антуан де Массі Фото: Instagram

Згідно з результатами розтину, ймовірною причиною смерті стало "падіння з висоти 13 метрів" — з бульвару Ларвотто на майданчик, розташований позаду однієї з будівель.

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