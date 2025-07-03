Княгиня Шарлін та Альбер ІІ відзначили річницю весілля: що відомо про неймовірну історію їхнього кохання

На початку липня князь Монако Альбер ІІ та його дружина княгиня Шарлін відзначили 14-ту річницю свого одруження. У народі таку дату називають агатове весілля.

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Палац з нагоди опублікував в офіційному Instagram фото пари. Знімок, який був використаний для привітання, з нещодавньої появи князя з княгинею на перегонах Формули-1.

"Вітаємо з річницею весілля княгиню Шарлін та князя Альбера", — написала пресслужба монаршого дому.

Князь та княгиня Монако Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Князь Альбер ІІ та княгиня Шарлін: історія кохання

Син княгині Грейс Келлі та його кохана виховують двох спільних дітей. Жак та Габріелла народилися у грудні 2014 року. Шарлін — не тільки княгиня, а й колишня плавчиня, олімпійська чемпіонка. Вони з Альбером ІІ познайомилася на спортивних змаганнях у 2000 році. Через 11 років пара одружилася.

Своїх дітей князь Монако назвав Жак-Оноре-Реньє та Габріелла Тереза Марія. Хлопчик отримав титули наслідного принца Монако та маркіза де Бо, а дівчинка — принцеси Монако та графині де Карладез.

Князь та княгиня Монако з дітьми Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Шарлін — перша жінка у житті князя Альбера ІІ, з якою він дійшов до вівтаря. Від попередніх стосунків у чоловіка є двоє позашлюбних дітей, проте ті не можуть претендувати на престол.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Княгиня Шарлін познайомила сина Жака та доньку Габріеллу з президентом Франції Еммануелем Макроном та першою леді Бріжит Макрон.

Шарлін, Альбер та їхні діти відвідали Кот-д'Армор, департамент на заході Франції.

Крім того, Фокус писав про 10-й день народження принца Жака та принцеси Габріелли в грудні 2024 року.