Княгиня Шарлін та Альбер ІІ відзначили річницю весілля: що відомо про неймовірну історію їхнього кохання
На початку липня князь Монако Альбер ІІ та його дружина княгиня Шарлін відзначили 14-ту річницю свого одруження. У народі таку дату називають агатове весілля.
Палац з нагоди опублікував в офіційному Instagram фото пари. Знімок, який був використаний для привітання, з нещодавньої появи князя з княгинею на перегонах Формули-1.
"Вітаємо з річницею весілля княгиню Шарлін та князя Альбера", — написала пресслужба монаршого дому.
Князь Альбер ІІ та княгиня Шарлін: історія кохання
Син княгині Грейс Келлі та його кохана виховують двох спільних дітей. Жак та Габріелла народилися у грудні 2014 року. Шарлін — не тільки княгиня, а й колишня плавчиня, олімпійська чемпіонка. Вони з Альбером ІІ познайомилася на спортивних змаганнях у 2000 році. Через 11 років пара одружилася.
Своїх дітей князь Монако назвав Жак-Оноре-Реньє та Габріелла Тереза Марія. Хлопчик отримав титули наслідного принца Монако та маркіза де Бо, а дівчинка — принцеси Монако та графині де Карладез.
Шарлін — перша жінка у житті князя Альбера ІІ, з якою він дійшов до вівтаря. Від попередніх стосунків у чоловіка є двоє позашлюбних дітей, проте ті не можуть претендувати на престол.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Княгиня Шарлін познайомила сина Жака та доньку Габріеллу з президентом Франції Еммануелем Макроном та першою леді Бріжит Макрон.
- Шарлін, Альбер та їхні діти відвідали Кот-д'Армор, департамент на заході Франції.
Крім того, Фокус писав про 10-й день народження принца Жака та принцеси Габріелли в грудні 2024 року.