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Стиль життя

Майбутній князь Монако зустрівся з Макронами: що відомо про спадкоємця престолу

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Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco | Княгиня Монако Шарлін з дітьми та Бріжит Макрон

Княгиня Монако Шарлін познайомила сина Жака та доньку Габріеллу з президентом Франції Еммануелем Макроном та першою леді Бріжит Макрон.

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Кадрами поділилася пресслужба монаршої родини в Instagram.

Напередодні відбувся державний візит президентського подружжя до князівства на знак дружби та співпраці Франції та Монако. Кронпринц Жак і принцеса Габріелла також були присутні, щоб привітати Еммануеля Макрона та його дружину, продемонструвавши сімейний та урочистий характер цієї події.

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Еммануель Макрон та Бріжит Макрон прибули до Монако
Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Згодом Бріжит Макрон вирушила на приватну прогулянку садами князького палацу.

Цього дня свою 10-річну доньку Габріелу княгиня Шарлін одягнула в біле плаття А-силуету, а 10-річного сина Жака —у класичний темно-синій костюм з краваткою. Сама колишня плавчиня зʼявилася в елегантному жакеті з короткими рукавами та світлих штанах.

Княгиня Шарлін з донькою Fullscreen
Княгиня Шарлін з донькою Габріеллою
Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Під час прогулянки садами маленькі Жак та Габріелла супроводжували поважну гостю з Парижа разом з мамою. Згодом пресслужба показала їхні нові портрети, на яких можна побачити, як спадкоємці князя Монако підросли.

Кронпринц Жак Fullscreen
Кронпринц Жак
Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco
Принцеса Габріелла Fullscreen
Принцеса Габріелла
Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Діти княгині Монако Шарлін та князя Альбера ІІ

У князя Монако Альбера II є двоє офіційно визнаних дітей, народжених у шлюбі з княгинею Шарлін: син Жак Оноре Реньє (є наступником престолу, попри те, що народився на кілька хвилин пізніше сестри-близнючки, оскільки в Монако спадкоємцем є син, навіть якщо він молодший), донька Габріелла Тереза Марія.

В Альбера ІІ є й позашлюбні визнані син та донька, проте, за конституцією Монако, тільки діти, народжені в законному шлюбі, мають право на престолонаслідування.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Фокус писав про 10-й день народження принца Жака та принцеси Габріелли в грудні 2024.