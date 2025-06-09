Майбутній князь Монако зустрівся з Макронами: що відомо про спадкоємця престолу
Княгиня Монако Шарлін познайомила сина Жака та доньку Габріеллу з президентом Франції Еммануелем Макроном та першою леді Бріжит Макрон.
Кадрами поділилася пресслужба монаршої родини в Instagram.
Напередодні відбувся державний візит президентського подружжя до князівства на знак дружби та співпраці Франції та Монако. Кронпринц Жак і принцеса Габріелла також були присутні, щоб привітати Еммануеля Макрона та його дружину, продемонструвавши сімейний та урочистий характер цієї події.
Згодом Бріжит Макрон вирушила на приватну прогулянку садами князького палацу.
Цього дня свою 10-річну доньку Габріелу княгиня Шарлін одягнула в біле плаття А-силуету, а 10-річного сина Жака —у класичний темно-синій костюм з краваткою. Сама колишня плавчиня зʼявилася в елегантному жакеті з короткими рукавами та світлих штанах.
Під час прогулянки садами маленькі Жак та Габріелла супроводжували поважну гостю з Парижа разом з мамою. Згодом пресслужба показала їхні нові портрети, на яких можна побачити, як спадкоємці князя Монако підросли.
Діти княгині Монако Шарлін та князя Альбера ІІ
У князя Монако Альбера II є двоє офіційно визнаних дітей, народжених у шлюбі з княгинею Шарлін: син Жак Оноре Реньє (є наступником престолу, попри те, що народився на кілька хвилин пізніше сестри-близнючки, оскільки в Монако спадкоємцем є син, навіть якщо він молодший), донька Габріелла Тереза Марія.
В Альбера ІІ є й позашлюбні визнані син та донька, проте, за конституцією Монако, тільки діти, народжені в законному шлюбі, мають право на престолонаслідування.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Шарлін, Альбер та їхні спадкоємці-близнята 9 квітня відвідали Кот-д'Армор, департамент на заході Франції.
- Княжа родина Монако представила різдвяну листівку 2024.
Крім того, Фокус писав про 10-й день народження принца Жака та принцеси Габріелли в грудні 2024.