Будущий князь Монако встретился с Макронами: что известно о наследнике престола

Княгиня Монако Шарлен познакомила сына Жака и дочь Габриэллу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и первой леди Брижит Макрон.

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Кадрами поделилась пресс-служба монаршей семьи в Instagram.

Накануне состоялся государственный визит президентской четы в княжество в знак дружбы и сотрудничества Франции и Монако. Кронпринц Жак и принцесса Габриэлла также присутствовали, чтобы поздравить Эммануэля Макрона и его жену, продемонстрировав семейный и торжественный характер этого события.

Эммануэль Макрон и Брижит Макрон прибыли в Монако Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Впоследствии Брижит Макрон отправилась на частную прогулку по садам княжеского дворца.

В этот день свою 10-летнюю дочь Габриэлу княгиня Шарлин надела белое платье А-силуэта, а 10-летнего сына Жака — в классический темно-синий костюм с галстуком. Сама бывшая пловчиха появилась в элегантном жакете с короткими рукавами и светлых брюках.

Княгиня Шарлен с дочерью Габриэллой Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Во время прогулки по садам маленькие Жак и Габриэлла сопровождали почетную гостью из Парижа вместе с мамой. Впоследствии пресс-служба показала их новые портреты, на которых можно увидеть, как наследники князя Монако подросли.

Кронпринц Жак Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco Принцесса Габриэлла Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Дети княгини Монако Шарлен и князя Альбера II

У князя Монако Альбера II есть двое официально признанных детей, рожденных в браке с княгиней Шарлен: сын Жак Оноре Ренье (является преемником престола, несмотря на то, что родился на несколько минут позже сестры-близняшки, поскольку в Монако наследником является сын, даже если он младший), дочь Габриэлла Тереза Мария.

У Альбера II есть и внебрачные признанные сын и дочь, однако, по конституции Монако, только дети, рожденные в законном браке, имеют право на престолонаследие.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Шарлен, Альбер и их наследники-близнецы 9 апреля посетили Кот-д'Армор, департамент на западе Франции.

Княжеская семья Монако представила рождественскую открытку 2024.

Кроме того, Фокус писал о 10-м дне рождения принца Жака и принцессы Габриэллы в декабре 2024 года.