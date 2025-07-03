Княгиня Шарлен и Альбер II отметили годовщину свадьбы: что известно о невероятной истории их любви

В начале июля князь Монако Альбер II и его жена княгиня Шарлен отметили 14-ю годовщину своего бракосочетания. В народе такую дату называют агатовой свадьбой.

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Дворец по случаю опубликовал в официальном Instagram фото пары. Снимок, который был использован для поздравления, с недавнего появления князя с княгиней на гонках Формулы-1.

"Поздравляем с годовщиной свадьбы княгиню Шарлен и князя Альбера", — написала пресс-служба монаршего дома.

Князь и княгиня Монако Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Князь Альбер II и княгиня Шарлен: история любви

Сын княгини Грейс Келли и его возлюбленная воспитывают двух общих детей. Жак и Габриэлла родились в декабре 2014 года. Шарлен — не только княгиня, но и бывшая пловчиха, олимпийская чемпионка. Они с Альбером II познакомилась на спортивных соревнованиях в 2000 году. Через 11 лет пара поженилась.

Своих детей князь Монако назвал Жак-Оноре-Ренье и Габриэлла Тереза Мария. Мальчик получил титулы наследного принца Монако и маркиза де Бо, а девочка — принцессы Монако и графини де Карладез.

Князь и княгиня Монако с детьми Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Шарлен — первая женщина в жизни князя Альбера II, с которой он дошел до алтаря. От предыдущих отношений у мужчины есть двое внебрачных детей, однако те не могут претендовать на престол.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Княгиня Шарлен познакомила сына Жака и дочь Габриэллу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и первой леди Брижит Макрон.

Шарлен, Альбер и их дети посетили Кот-д'Армор, департамент на западе Франции.

Кроме того, Фокус писал о 10-м дне рождения принца Жака и принцессы Габриэллы в декабре 2024 года.