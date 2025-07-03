Княгиня Шарлен и Альбер II отметили годовщину свадьбы: что известно о невероятной истории их любви
В начале июля князь Монако Альбер II и его жена княгиня Шарлен отметили 14-ю годовщину своего бракосочетания. В народе такую дату называют агатовой свадьбой.
Дворец по случаю опубликовал в официальном Instagram фото пары. Снимок, который был использован для поздравления, с недавнего появления князя с княгиней на гонках Формулы-1.
"Поздравляем с годовщиной свадьбы княгиню Шарлен и князя Альбера", — написала пресс-служба монаршего дома.
Князь Альбер II и княгиня Шарлен: история любви
Сын княгини Грейс Келли и его возлюбленная воспитывают двух общих детей. Жак и Габриэлла родились в декабре 2014 года. Шарлен — не только княгиня, но и бывшая пловчиха, олимпийская чемпионка. Они с Альбером II познакомилась на спортивных соревнованиях в 2000 году. Через 11 лет пара поженилась.
Своих детей князь Монако назвал Жак-Оноре-Ренье и Габриэлла Тереза Мария. Мальчик получил титулы наследного принца Монако и маркиза де Бо, а девочка — принцессы Монако и графини де Карладез.
Шарлен — первая женщина в жизни князя Альбера II, с которой он дошел до алтаря. От предыдущих отношений у мужчины есть двое внебрачных детей, однако те не могут претендовать на престол.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Княгиня Шарлен познакомила сына Жака и дочь Габриэллу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и первой леди Брижит Макрон.
- Шарлен, Альбер и их дети посетили Кот-д'Армор, департамент на западе Франции.
Кроме того, Фокус писал о 10-м дне рождения принца Жака и принцессы Габриэллы в декабре 2024 года.