Загадочная смерть в Монако: в связи с гибелью племянника князя Альбера II задержали украинца

25 октября в Монако найден мертвым 29-летний Антуан де Масси, двоюродный племянник князя Монако Альбера II. Он был внуком принцессы Антуанетты — старшей сестры князя Ренье III.

Тело молодого человека обнаружили на площадке в районе Ларвотто, на побережье, сообщает Le Figaro.

Расследование по факту гибели члена княжеской семьи началось немедленно. 26 октября полиция, изучив записи камер видеонаблюдения, задержала 42-летнего гражданина Украины, который живет в княжестве уже около 30 лет.

После 48 часов содержания под стражей подозреваемый предстал перед следственным судьей 28 октября.

"По итогам расследования, проведенного криминальной полицией, сегодня утром было возбуждено судебное следствие. Дело передано следственному судье для продолжения разбирательства по фактам, квалифицируемым как непредумышленное убийство и неоказание помощи лицу, находящемуся в опасности", — говорится в заявлении генерального прокурора Монако Стефана Тибо.

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Согласно заявлению, эти два обвинения могут касаться "действий, совершенных, возможно, в разное время".

Задержанному уже предъявили обвинения и взяли под стражу. Он никак не комментировал то, что ему инкриминируют, но во время ареста опровергал свою причастность к случившемуся.

В беседе с агентством AFP представитель прокуратуры сообщил, что, согласно результатам вскрытия, вероятной причиной смерти стало "падение с высоты 13 метров" — с бульвара Ларвотто на площадку, расположенную позади одного из зданий.

Согласно информации, полученной из осведомленного источника, в ночь на воскресенье Антуана де Масси видели на выходе из ночного клуба: он шел, пошатываясь, а его поддерживал какой-то мужчина.

Княжеский дворец сообщил, что князь Альбер II и княгиня Шарлен глубоко опечалены известием об этой кончине.

Антуан де Масси увлекался теннисом — видом спорта, который занимает особое место в истории его семьи. Его дядя — Александр-Атанас Ногес — известный теннисист из Монако.

Он также пробовал себя в бизнесе, став соучредителем компании INSTANT TECH, разработавшей приложение для коммерческих предприятий и различных сфер деятельности в Монако.

Дед Антуана, Энтони Ногес, является основателем Автомобильного клуба княжества.

Напомним, Ермолаев впервые рассказал о покушении в Монако.

Также сообщалось, что супруг итальянского министра был найден мертвым в озере.