В Монако горе: умер 29-летний родственник князя Альбера II (фото)

Княжеская семья Монако сообщила о смерти Антуана де Масси, внука принцессы Антуанетты — старшей сестры князя Ренье III. Ему было 29 лет.

В заявлении, опубликованном в понедельник, 26 октября, князь Альбер II и княгиня Шарлен выразили глубокую скорбь в связи с его смертью и передали искренние соболезнования семье и близким покойного.

Кто такой Антуан де Масси

Антуан де Масси принадлежал к расширенной семье Гримальди. Его бабушка, принцесса Антуанетта, была старшей сестрой князя Ренье III и тётей нынешнего князя Альбера II.

Семья не сообщила дополнительных подробностей об обстоятельствах смерти.

Князь Альбер признался, что был "опечален", узнав о смерти своего кузена, которому было всего 29 лет.

Монаршая чета опубликовала заявление: "Его Светлость князь Альбер II и Её Светлость княгиня Шарлин с глубокой скорбью узнали о смерти 29-летнего Антуана де Масси — внука принцессы Антуанетты, старшей сестры князя Ренье III. Будучи страстным поклонником тенниса, он был частью семейной истории, тесно связанной с развитием этого вида спорта в Княжестве. Их Светлости разделяют горе семьи и близких покойного и выражают им свои искренние соболезнования в это тяжелое время".

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Антуан де Масси Фото: Instagram

На данный момент известно немного подробностей об обстоятельствах смерти Антуана, однако издание Nice Matin сообщает, что его нашли в одном из общественных парков Монако.

По информации французских СМИ, один человек в настоящее время находится под стражей. В то же время не исключается версия о несчастном случае.

Антуан также был внуком Энтони Ногеса, основателя Автомобильного клуба Монако, и племянником Александра-Атанаса Ногеса — известного теннисиста из Монако.

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