У Монако горе: помер 29-річний родич князя Альбера ІІ (фото)

Княжа родина Монако повідомила про смерть Антуана де Массі, онука принцеси Антуанетти — старшої сестри князя Реньє III. Йому було 29 років.

У заяві, оприлюдненій у понеділок, 26 жовтня, князь Альбер II та княгиня Шарлін висловили глибокий сум через його смерть і передали щирі співчуття родині та близьким покійного.

Хто такий Антуан де Массі

Антуан де Массі належав до розширеної родини Грімальді. Його бабуся, принцеса Антуанетта, була старшою сестрою князя Реньє III та тіткою нинішнього князя Альбера II.

Родина не повідомила додаткових подробиць щодо обставин смерті.

Князь Альбер зізнався, що був "засмучений", дізнавшись про смерть свого кузена, якому було лише 29 років.

Монарше подружжя оприлюднило заяву: "Його Світлість князь Альбер II та Її Світлість княгиня Шарлін з глибоким сумом дізналися про смерть 29-річного Антуана де Массі — онука принцеси Антуанетти, старшої сестри князя Реньє III. Будучи палким шанувальником тенісу, він був частиною сімейної історії, тісно пов’язаної з розвитком цього виду спорту в Князівстві. Їхні Світлості поділяють горе родини та близьких покійного і висловлюють їм свої щирі співчуття у цей тяжкий час".

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Антуан де Массі Фото: Instagram

Наразі відомо небагато подробиць щодо обставин смерті Антуана, проте видання Nice Matin повідомляє, що його знайшли в одному з громадських парків Монако.

За інформацією французького ЗМІ, одна особа наразі перебуває під вартою. Водночас не виключається версія про нещасний випадок.

Антуан також був онуком Ентоні Ногеса, засновника Автомобільного клубу Монако, і племінником Александра-Атанаса Ногеса — відомого тенісиста з Монако.

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