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Его искали более пяти недель: супруг итальянского министра был найден мертвым в озере

Смерть супруга министра Италии Евгении Роччелли
Евгения Роччелла с мужем | Фото: Скриншот

В Италии после более чем пяти недель поисков обнаружили тело мужа главы Министерства по делам семьи, рождаемости и равных возможностей Евгении Роччелли. 84-летний Луиджи Каваллари пропал на озере Вико, расположенном к северу от Рима.

Во время прогулки на лодке он прыгнул в воду, ненадолго всплыл, а затем исчез, пишет издание Bild.

По информации издания, тело Каваллари водолазы обнаружили на глубине 18 метров. Оно находилось примерно в километре от того места, где он прыгнул в воду с арендованной лодки 27 июня. Поиски продолжались несколько недель. Пожарные, карабинеры и другие аварийно-спасательные службы прочесывали озеро с помощью гидролокатора, подводных роботов и специализированных водолазов. Условия были сложными, ведь видимость была практически нулевой уже через несколько метров под поверхностью.

На озере Вико утонул супруг министра Италии
Поиски Луиджи Каваллари на озере Вико

Что произошло на озере Вико?

72-летняя министр в тот день также находилась на лодке. Евгения Роччелла заявила, что для неё закончился "период мучительного ожидания". Она поблагодарила все аварийно-спасательные службы за поиски её "любимого Луиджи". Каваллари и Роччелла были женаты более 50 лет и имели двух сыновей.

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В то же время итальянские СМИ называют это трагической смертью. Вероятно, трагедия произошла из-за холодного шока. Ведь вода в озере Вико холодная, а в день поездки на лодке температура воздуха поднялась до 40 градусов по Цельсию. Как сообщается, мужчина вынырнул на поверхность после прыжка и пожаловался на плохое самочувствие, но затем он исчез.

А сама Евгения Роччелла, являющаяся членом партии Джорджии Мелони, часто вызывает споры из-за своих консервативных взглядов на однополые браки и аборты.

Напомним, что звезда реалити-шоу погиб в смертельном ДТП. Роскошный Porsche, за рулем которого находился мужчина, разбился во время съемок рекламного ролика в Италии.

Кроме того, молодая женщина и известная инфлюенсерша в сфере красоты из Баварии скончалась от тяжелых травм через 19 дней после трагической аварии в Доломитовых Альпах, произошедшей 23 июня.