Его искали более пяти недель: супруг итальянского министра был найден мертвым в озере

В Италии после более чем пяти недель поисков обнаружили тело мужа главы Министерства по делам семьи, рождаемости и равных возможностей Евгении Роччелли. 84-летний Луиджи Каваллари пропал на озере Вико, расположенном к северу от Рима.

Во время прогулки на лодке он прыгнул в воду, ненадолго всплыл, а затем исчез, пишет издание Bild.

По информации издания, тело Каваллари водолазы обнаружили на глубине 18 метров. Оно находилось примерно в километре от того места, где он прыгнул в воду с арендованной лодки 27 июня. Поиски продолжались несколько недель. Пожарные, карабинеры и другие аварийно-спасательные службы прочесывали озеро с помощью гидролокатора, подводных роботов и специализированных водолазов. Условия были сложными, ведь видимость была практически нулевой уже через несколько метров под поверхностью.

Поиски Луиджи Каваллари на озере Вико

Что произошло на озере Вико?

72-летняя министр в тот день также находилась на лодке. Евгения Роччелла заявила, что для неё закончился "период мучительного ожидания". Она поблагодарила все аварийно-спасательные службы за поиски её "любимого Луиджи". Каваллари и Роччелла были женаты более 50 лет и имели двух сыновей.

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В то же время итальянские СМИ называют это трагической смертью. Вероятно, трагедия произошла из-за холодного шока. Ведь вода в озере Вико холодная, а в день поездки на лодке температура воздуха поднялась до 40 градусов по Цельсию. Как сообщается, мужчина вынырнул на поверхность после прыжка и пожаловался на плохое самочувствие, но затем он исчез.

А сама Евгения Роччелла, являющаяся членом партии Джорджии Мелони, часто вызывает споры из-за своих консервативных взглядов на однополые браки и аборты.

Напомним, что звезда реалити-шоу погиб в смертельном ДТП. Роскошный Porsche, за рулем которого находился мужчина, разбился во время съемок рекламного ролика в Италии.

Кроме того, молодая женщина и известная инфлюенсерша в сфере красоты из Баварии скончалась от тяжелых травм через 19 дней после трагической аварии в Доломитовых Альпах, произошедшей 23 июня.