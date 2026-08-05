Його шукали понад п'ять тижнів: чоловіка італійської міністерки знайшли мертвим в озері

В Італії через понад п'ять тижнів пошуків знайшли тіло чоловіка голови Міністерства у справах сім'ї, народжуваності та рівних можливостей Євгенії Роччелли. 84-річний Луїджі Кавалларі зник на озері Віко, що знаходитья на півночі від Рима.

Під час прогулянки на човні він стрибнув у воду, ненадовго виринув, а потім зник, пише видання Bild.

За інформацією видання, тіло Кавалларі водолази знайшли на глибині 18 метрів. Воно знаходилося приблизно за кілометр від місця, де він стрибнув у воду з орендованого човна 27 червня. Пошуки тривали тижнями. Пожежники, карабінери та інші аварійно-рятувальні служби прочісували озеро за допомогою гідролокатора, підводних роботів та спеціалізованих водолазів. Умови були складними, адже видимість була майже нульовою лише за кілька метрів під поверхнею.

Пошуки Луїджі Кавалларі на озері Віко

Що сталося на озері Віко?

72-річна міністерка також того дня була на човні. Євгенія Роччелла заявила, що для неї завершився "період болісного очікування". Вона подякувала всім аварійно-рятувальним службам за пошуки її "коханого Луїджі". Кавалларі та Роччелла були одружені понад 50 років і мали двох синів.

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Натомість італійські ЗМІ називають це трагічною смертю. Ймовірно, трагедія сталася через холодний шок. Адже вода в озері Віко холодна, а у день поїздки на човні температура повітря піднялася до 40 градусів Цельсія. Як повідомляється, чоловік виринув на поверхню після стрибка та поскаржився на погане самопочуття, але потім він зник.

А сама Євгенія Роччелла, яка належить до партії Джорджії Мелоні, часто викликає суперечки через свої консервативні позиції щодо одностатевих шлюбів та абортів.

Нагадаємо, що зірка реаліті-шоу загинув у смертельній ДТП. Розкішний Porsche, який керував чоловік, розбився під час зйомок рекламного ролика в Італії.

Також молода жінка та відома інфлюенсерка в галузі зовнішнього вигляду з Баварії померла від важких травм через 19 днів після трагічної аварії в Доломітових Альпах, яка сталася 23 червня.