"Простая и наивная оперативница": Ермолаев впервые рассказал о покушении в Монако, — расследование

Предприниматель Вадим Ермолаев, ставший жертвой взрыва в Монако, рассказал о некоторых деталях дела в интервью телеканалу CNN. Кроме того, следователи самостоятельно проследили путь женщины-взрывницы и обнаружили "странные повороты сюжета и вопросы без ответов". В частности, взрывницу называют "наивной исполнительницей", за которой стоят совсем другие люди. Какие новые детали инцидента в Монако выяснили следователи?

Ермолаев заверил, что не представляет, какие причины могли стоять за покушением в Монако, говорится в материале, появившемся на портале CNN 20 августа. Отмечается, что женщина, которую засняли на видео возле места взрыва, является "пешкой", за которой стоят пока официально не установленные лица. Впрочем, даже такая простая фигура смогла без проблем пересечь несколько государственных границ и вернуться в Украину, чтобы затем стать жертвой других убийц, написали журналисты. Среди прочего, во время интервью Ермолаев упомянул о двух сотрудниках ГУР, фигурирующих в деле. По его мнению, заказчиком является не украинское государство, а, вероятно, другие люди, воспользовавшиеся услугами сотрудников ГУР.

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Предприниматель заявил в беседе с CNN, что не верит в способность взрывницы самостоятельно организовать слежку, которая, как выяснилось, длилась четыре месяца. Следователи показали кадры с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировали передвижение женщины, место взрыва, в результате которого был разнесен фрагмент декора дома, а также привели пояснения украинской прокуратуры о ходе преступления.

"Она не была главной фигурой в этой истории. Я думаю, что она была просто глупой, наивной оперативницей, которой каким-то образом сказали, что она делает что-то важное, что-то грандиозное", — сказал предприниматель во время беседы со следователями.

Тем временем CNN воссоздало последние дни жизни взрывательницы Анастасии Березовской. В материале указано, что в её доме под Киевом, пока совершались преступления, жили семилетний сын, мать и бабушка. Соседи видели выстиранное белье на веревке на улице: они рассказали журналистам, что это была обычная семья. СМИ установили, что Березовская в день смерти сначала пришла на АЗС, вызвала такси, приехала в определённую известную точку на трассе, где её, вероятно, забрали подозреваемые сотрудники ГУР. Далее показания фигурантов расходятся: каждый утверждает, что стрелял не он. При этом адвокат одного из подозреваемых рассказал, что тот якобы думал, что выполняет секретное задание украинских спецслужб. В материале также рассказали о вознаграждении, которое получила подрывница: это 7 тыс. долл. в криптовалюте и на карту.

"Ермолаев сказал, что считает: её убили, чтобы она не смогла давать показания против других", — привело СМИ слова Ермолаева.

Взрыв в Монако — что случилось с Ермолаевым

Отметим, что Фокус писал о взрыве в Монако, произошедшем 29 июня 2026 года. Западные СМИ сообщили об инциденте в этой европейской стране, а впоследствии уточнили, что жертвой стал украинский предприниматель. Украинские СМИ со ссылкой на собственные источники заявили, что в результате взрыва пострадали три человека — предприниматель Вадим Ермолаев, его сын-подросток и подруга. Ермолаев получил травмы ног и туловища, сын — аналогичные ранения, но несколько более серьёзные, а подруга лишилась ног. Камера видеонаблюдения зафиксировала крепкого мужчину, подложившего взрывчатку, но впоследствии выяснилось, что это была женщина — украинка Анастасия Березовская. Правоохранители установили, что женщину убили: впоследствии задержали двух подозреваемых, которых арестовали.

Напоминаем, что 30 июня западные СМИ опубликовали ряд версий о том, кто мог быть заказчиком покушения на Ермолаева в Монако.