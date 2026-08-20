"Проста та наївна оперативниця": Єрмолаєв вперше розповів про замах у Монако, — розслідування

Підприємець Вадим Єрмолаєв, який став жертвою вибуху у Монако, розповів про деякі деталі справи в інтерв'ю медіа CNN. Крім того, розслідувачі самостійно дослідили шлях жінки-підривниці та виявили "дивні повороти сюжету та питання без відповідей". Серед іншого, підривницю називають "наївною виконавицею", за якою стоять зовсім інші люди. Які нові деталі інциденту у Монако з'ясували розслідувачі?

Єрмолаєв запевнив, що не уявляє, які причини замаху у Монако, ідеться у матеріалі, який з'явися на порталі CNN 20 серпня. Зауважується, що жінка, яку зафіксували на відео біля місця вибуху, це "пішак", за якою стоять поки офіційно не встановлені люди. Втім, навіть така проста фігура змогла без проблем перетнути кілька державних кордонів та повернутись в Україну, щоб потім стати жертвою інших убивць, написали журналісти. Серед іншого, під час інтерв'ю Єрмолаєв згадав про двох працівників ГУР, які фігурують у справі. На його думку, замовником є не українська держава, а, ймовірно, інші люди, які скористались послугами ГУРівців.

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Підприємець сказав під час розмови з CNN, що він не вірить у здатність підривниці самостійно влаштувати стеження, яке, як з'ясувалось, тривало чотири місяці. Розслідувачі показали кадри з камер відеоспостереження, які фіксували рух жінки, місце вибуху, у якому рознесло фрагмент декору будинку, та навели пояснення української прокуратури, які пояснили хід злочину.

"Вона не була головною гравчинею в цій історії. Я думаю, що вона була просто дурною, наївною оперативницею, якій якимось чином сказали, що вона робить щось важливе, щось грандіозне", — сказав підприємець під час розмови з розслідувачами.

Тим часом CNN реконструювало останні дні підривниці Анастасії Березовської У матеріалі вказано, що у її будинку під Києвом, поки розгортались злочини, жили семирічний син, матір та бабуся. Сусіди бачили випрану білизну на мотузці на вулиці: розповіли журналістам, що то була звичайна родина. Медіа встановило, що Березовська у день смерті спершу прийшла на АЗС, викликала таксі, приїхала у певну відому точку на трасі, де її, ймовірно, забрали підозрювані працівники ГУР. Далі свідчення фігурантів розходяться: кожен говорить, що стріляв не він. При цьому адвокат одного з підозрюваних розповів, що то начебто думав, що виконує таємне завдання українських спецслужб. У матеріалі також розповіли про плату, яку отримала підривниця: це 7 тис. дол. у крипті та на картку.

"Єрмолаєв сказав, що вважає, що її вбили, щоб вона не могла свідчити проти інших", — навело медіа слова Єрмолаєва.

Вибух у Монако — що сталось з Єрмолаєвим

Зазначимо, Фокус писав про вибух у Монако, який стався 29 червня 2026 року. Західні медіа написали про інцидент у європейській країні, а згодом уточнили, що жертвою став український підприємець. Українські медіа з посиланням на власні джерела заявили, що від вибуху постраждали троє осіб — підприємець Вадим Єрмолаєв, його син-підліток та подруга. Єрмолаєв отримав травми ніг та тулуба, син — аналогічні поранення, але дещо сильніші, а подруга втратила ноги. Камера відеоспостереження показала кремезного чоловіка, який підклав вибухівку, але згодом з'ясувалось, що це жінка — українка Анастасія Березовська. Правоохоронці встановили, що жінку убили: згодом затримали двох підозрюваних, яких арештували.

Нагадуємо, 30 червня західні медіа опублікували низку версій про те, хто може бути замовником замаху на Єрмолаєва у Монако.