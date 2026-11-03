Королева Елизавета встретилась с Гарри перед смертью: почему разгорелся скандал

Герцог Сассекский шокировал свою семью, раскрыв подробности частной встречи с королевой Елизаветой II, что вызвало беспрецедентную реакцию.

Когда в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались от выполнения королевских обязанностей и переехали в Калифорнию, они без колебаний начали открыто говорить о внутренних делах королевской семьи, что существенно обострило их отношения с "Фирмой" (так часто называют королевский двор). Об этом пишет The Mirror.

Принца Гарри подвергли критике

От громкого интервью Опри Уинфри в 2021 году до мемуаров Гарри "Резервист", вышедших в 2023-м, — супруги Сассекские неоднократно делились своим видением того, как к ним относились в королевской семье, и объясняли, что именно заставило их уйти.

Один из самых ярких примеров этого произошёл в 2022 году, когда Гарри прибыл в Нидерланды на "Игры непокоренных", проходившие в Гааге. Герцог Сассекский дал интервью утреннему шоу Today на американском телеканале NBC, чтобы обсудить свою роль в турнире, однако разговор быстро снова переключился на королевскую семью.

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Королева Елизавета скончалась в сентябре 2022 года Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Во время беседы Гарри рассказал, что по пути в Нидерланды они с Меган сделали короткую остановку в Великобритании, чтобы в частном порядке выпить чаю с королевой Елизаветой.

Супруги прибыли в Виндзорский замок — это был их первый визит в Великобританию после того, как в 2020 году они отказались от королевских полномочий.

Последствия интервью

В интервью, которое состоялось всего через несколько дней после этой встречи, Гарри заявил, что чувствует личную ответственность позаботиться о том, чтобы его бабушка была "под защитой" и чтобы "рядом с ней были нужные люди". Он добавил, что был рад встретиться с ней "в уединении", отметив: "Было так приятно её видеть. Она в отличной форме. В общении со мной она всегда демонстрирует прекрасное чувство юмора".

Герцог также утверждал, что покойная королева делилась с ним секретами, о которых не могла говорить "ни с кем другим".

После нашумевшего интервью и заявлений принца в адрес покойной королевы Гарри обвинили в "поразительной высокомерии" и "безграничном самообмане". Эксперт по вопросам королевской семьи Том Бауэр в своей книге "Месть" отметил: из слов Гарри следует, что "король Чарльз, принцесса Анна, принц Уильям и весь королевский персонал оказались неспособны справиться со своими задачами".

Королева Елизавета Фото: Royal Air Force/Twitter

Поскольку после интервью в обществе росло беспокойство по поводу состояния покойной королевы, комментарии Гарри также вызвали беспрецедентную реакцию со стороны Даунинг-стрит: там были вынуждены опровергнуть его намек на то, что королева нуждалась в усиленной охране.

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