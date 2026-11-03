Королева Єлизавета зустрілася з Гаррі перед смертю: чому розгорівся скандал

Герцог Сассекський шокував свою родину, розкривши подробиці приватної зустрічі з королевою Єлизаветою II, що викликало безпрецедентну реакцію.

Коли у 2020 році принц Гаррі та Меган Маркл відійшли від виконання королівських обов’язків і переїхали до Каліфорнії, вони без вагань почали прямо говорити про внутрішні справи королівської родини, що суттєво загострило їхні стосунки з "Фірмою" (так часто називають королівський дім). Про це пише The Mirror.

Принца Гаррі розкритикували

Від гучного інтерв’ю Опрі Вінфрі у 2021 році до мемуарів Гаррі "Запасний", що вийшли у 2023-му, — подружжя Сассекських неодноразово ділилося своїм баченням того, як до них ставилися в королівській родині, і пояснювало, що саме змусило їх піти.

Один із найяскравіших прикладів цього стався у 2022 році, коли Гаррі прибув до Нідерландів на "Ігри нескорених", що проходили в Гаазі. Герцог Сассекський дав інтерв’ю ранковому шоу Today на американському телеканалі NBC, щоб обговорити свою роль у турнірі, проте розмова швидко знову переключилася на королівську родину.

Видео дня

Королева Єлизавета померла у вересні 2022 року Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Під час бесіди Гаррі розповів, що дорогою до Нідерландів вони з Меган зробили коротку зупинку у Великій Британії, аби приватно випити чаю з королевою Єлизаветою.

Подружжя прибуло до Віндзорського замку — це був їхній перший візит до Великої Британії після того, як у 2020 році вони склали з себе королівські повноваження.

Наслідки інтервʼю

В інтерв’ю, що відбулося лише через кілька днів після цієї зустрічі, Гаррі заявив, що відчуває особистий обов’язок подбати про те, щоб його бабуся була "захищена" і щоб "поруч із нею були правильні люди". Він додав, що був радий зустрітися з нею "в атмосфері приватності", зазначивши: "Було так приємно її бачити. Вона у чудовій формі. У спілкуванні зі мною вона завжди демонструє чудове почуття гумору".

Герцог також стверджував, що покійна королева ділилася з ним таємницями, про які не могла говорити "ні з ким іншим".

Після резонансного інтерв’ю та заяв принца стосовно покійної королеви Гаррі звинуватили у "вражаючій зарозумілості" та "безмежному самообмані". Експерт з питань королівської родини Том Бауер у своїй книзі "Помста" зазначив: зі слів Гаррі випливає, що "король Чарльз, принцеса Анна, принц Вільям і весь королівський персонал були неспроможні впоратися зі своїми завданнями".

Королева Єлизавета Фото: Royal Air Force/Twitter

Оскільки після інтерв’ю в суспільстві зростало занепокоєння щодо стану покійної королеви, коментарі Гаррі також спровокували безпрецедентну реакцію з боку Даунінг-стріт: там були змушені відкинути його натяк на те, що королева потребувала посиленого захисту.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Помічника королівського двору звинуватили у тому, що король Чарльз промок до нитки під час зливи на Карибах.

Кореспондентка відділу "Стиль життя" Вікторія Ситняк отримала лист від самої королеви Великої Британії Камілли.

Король Чарльз посварився з принцом Вільямом через різні погляди на ситуацію з принцом Гаррі.