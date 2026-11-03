Мокрий як хлющ: король Чарльз потрапив у неприємну ситуацію на Карибах (фото)

Помічника королівського двору звинуватили у тому, що король Чарльз промок до нитки під час зливи на Карибах. 77-річний монарх почав активно жестикулювати, вимагаючи від персоналу принести йому парасольку. Через це він неабияк розлютився.

Поки королева Камілла відійшла вбік, роздратований король Чарльз ходив у різні сторони, показуючи знаки обслуговуючому персоналу, мовляв: "Де парасолька?". У якийсь момент він навіть зобразив руками, ніби тримає її. Про це повідомляє Daily Mail.

Чарльз потрапив у неприємну ситуацію

Британський король прибув на святкування 45-ї річниці незалежності Антиґуа і Барбуди. Щойно він прийшов на стадіон, як почалася сильна злива, а парасольки під рукою не виявилося. Зазвичай його помічники мали б перевірити прогноз погоди й подбати про те, щоб вона була під рукою.

Спочатку Чарльз поставився до того, що промок, із гумором, пожартувавши згодом: "У мене на штанах уже почав рости крес-салат".

Видео дня

Після цього на оприлюднених фото видно, як монарх нервував: він розводив руками й просив парасольку.

Король Чарльз промок без парасольки Фото: Колаж: Фокус

Поки дощ посилювався, королеві Каміллі швидко дали прозору парасольку-купол і провели до місць для королівської родини, тоді як її чоловік залишився просто неба під тропічною зливою.

Згодом вона, схоже, оцінила комічність цієї ситуації. Коли для Чарльза нарешті принесли парасольку, його бежевий літній костюм уже повністю промок і місцями став прозорим, а по обличчю стікали краплі дощу.

Короля Чарльза накрила злива Фото: Скрін відео Королеві Каміллі дали парасольку Фото: Скрін відео

Утім, невдовзі на обличчях знову з’явилися усмішки: король поспілкувався із сером Вівіаном Річардсом та іншими легендами. Щойно парасольку знайшли й передали Чарльзу, святкові заходи продовжилися.

Злива закінчилася так само раптово, як і почалася — вона тривала близько п’яти хвилин, після чого святкова програма продовжилася вже без дощу. До слова, парад є головною подією щорічного святкування незалежності Антиґуа і Барбуди.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Король Чарльз III висунув жорсткі вимоги принцу Гаррі та Меган Маркл після їхньої нещодавньої зустрічі.

До речі, монарх I та королева Камілла запропонували Кейт Міддлтон змінити написання свого імені, коли вона приєдналася до королівської родини. Ця ідея викликала обурення у принца Вільяма.

Крім того, стало відомо, що їсть 77-річний король Чарльз після лікування раку.