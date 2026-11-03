Мокрый до ниткаи: король Чарльз оказался в неприятной ситуации на Карибах (фото)

Помощника королевского двора обвинили в том, что король Чарльз промок до нитки во время ливня на Карибах. 77-летний монарх начал активно жестикулировать, требуя от персонала принести ему зонтик. Из-за этого он сильно разозлился.

Пока королева Камилла отошла в сторону, раздраженный король Чарльз ходил туда-сюда, подавая знаки обслуживающему персоналу, как бы говоря: "Где зонтик?". В какой-то момент он даже изобразил руками, будто держит её. Об этом сообщает Daily Mail.

Чарльз оказался в неприятной ситуации

Британский король прибыл на празднование 45-й годовщины независимости Антигуа и Барбуды. Едва он вошёл на стадион, как начался сильный ливень, а зонтика под рукой не оказалось. Обычно его помощники должны были бы проверить прогноз погоды и позаботиться о том, чтобы зонт был под рукой.

Сначала Чарльз отнесся к тому, что промок, с юмором, а потом пошутил: "У меня на брюках уже начал расти кресс-салат".

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После этого на опубликованных фотографиях видно, как монарх нервничал: он разводил руками и просил зонтик.

Король Чарльз промок, не взяв с собой зонтик Фото: Коллаж: Фокус

Пока дождь усиливался, королеве Камилле быстро подали прозрачный зонт-купол и проводили к местам для королевской семьи, в то время как её супруг остался под открытым небом под тропическим ливнем.

Позже она, похоже, оценила комичность этой ситуации. Когда Чарльзу наконец принесли зонтик, его бежевый летний костюм уже полностью промок и местами стал прозрачным, а по лицу стекали капли дождя.

На короля Чарльза обрушился ливень Фото: Скрин видео Королеве Камилле подарили зонтик Фото: Скрин видео

Впрочем, вскоре на лицах снова появились улыбки: король пообщался с сэром Вивианом Ричардсом и другими легендами. Как только зонтик нашли и передали Чарльзу, праздничные мероприятия продолжились.

Ливень закончился так же внезапно, как и начался — он длился около пяти минут, после чего праздничная программа продолжилась уже без дождя. Кстати, парад является главным событием ежегодного празднования независимости Антигуа и Барбуды.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Король Чарльз III выдвинул жесткие требования принцу Гарри и Меган Маркл после их недавней встречи.

Кстати, монарх I и королева Камилла предложили Кейт Миддлтон изменить написание своего имени, когда она присоединилась к королевской семье. Эта идея вызвала возмущение у принца Уильяма.

Кроме того, стало известно, что ест 77-летний король Чарльз после лечения рака.