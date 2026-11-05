Міністра економіки Баварії знайшли мертвим у готелі: що відомо про обставини смерті

Ввечері 4 листопада Міністра економіки та заступника прем'єр-міністра Баварії Губерта Айвангера знайшли мертвим у номері берлінського готелю. Йому було 55 років, причину смерті встановлюють правоохоронці, а влада Берліна схиляється до версії природних причин.

Міністра економіки та заступника прем'єр-міністра Баварії Губерта Айвангера виявили мертвим у берлінському готелі ввечері 4 листопада. Причина смерті політика поки невідома, повідомляє Deutsche Welle.

Того ж дня вранці Айвангер мав виступити на відкритті офісу своєї партії "Вільні виборці", однак скасував промову за станом здоров'я – і після цього перестав виходити на зв'язок.

Політик зупинявся в готелі Neuer Fritz. Коли він зник, його номер перевірили й знайшли чоловіка без ознак життя. Йому було 55 років.

Поліція та прокуратура розпочали перевірку, щоб "встановити конкретну причину та обставини смерті та виключити можливу насильницьку смерть". Водночас у берлінській владі вважають, що смерть пов'язана з природними причинами.

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Співчуття висловив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер.

"Раптова смерть Губерта Айвангера — справжня трагедія. Ми всі глибоко вражені. Зараз наші думки насамперед із його сім'єю та дітьми", – написав він у соцмережі X.

Посаду міністра економіки, регіонального розвитку та енергетики Баварії Айвангер обіймав майже вісім років поспіль – із 12 листопада 2018 року й до дня смерті. Весь цей час він паралельно виконував обов'язки заступника міністр-президента землі.

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