Раптова смерть німецького політика у готельному номері в Берліні: з'явилися нові подробиці

Відомого німецького політика 55-річного Губерта Айвангера знайшли мертвим у готельному номері в Берліні лише за кілька годин до його запланованого виступу у столиці.

Поліція почала розслідування раптової смерті чоловіка, який обіймав посаду віцепрем'єра землі Баварія та був лідером невеликої консервативної партії в Німеччині, повідомляє Bild.

"Метою розслідування є встановлення конкретної причини смерті та обставин, що її супроводжують, а також виключення будь-якої можливої ​​вини третіх осіб", — заявили представники берлінської поліції та прокуратури.

Тіло політика та батька двох дітей було знайдено мертвим, 4 листопада, ввечері в готелі Neuer Fritz на Фрідріхштрассе в районі Берлін-Мітте.

Губерта Айвангера знайшли мертвим у готелі Фото: Фото з відкритих джерел

Наразі поліцейські не розголошують жодних додаткових подробиць.

За даними BILD, він лежав у своєму ліжку, коли прибула поліція. Його синя куртка все ще висіла на вішалці біля дверей номера.

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Хто саме викликав поліцію, поки що невідомо. З міркувань слідства поліція наразі не розголошує жодної інформації. За даними ЗМІ, міністр економіки Баварії не мав видимих ​​травм.

Парламентська група ХСС заявила, що він страждав від шлунково-кишкових проблем. За кілька годин до його смерті близькі соратники, очевидно, намагалися зв'язатися з ним, але безуспішно. За даними берлінської прокуратури, незрозуміло, хто знайшов Айвангера.

Поліція годинами обшукувала готель. Тіло Айвангера нарешті вивезли на автомобілі з берлінського відділу судово-медичної експертизи посеред ночі.

За даними BILD, раніше в його готельному номері був священник.

Він перебував у Берліні на відкритті партійного офісу в столиці країни, але не з'явився на заході, бо незадовго до цього захворів. Співробітники припустили, що він міг заразитися інфекцією.

Натомість прем'єр Баварії Маркус Зедер заявив, що звістка про смерть його колеги стала справжнім шоком.

"Раптова смерть Губерта Айвангера — це жахлива трагедія. Ми всі глибоко шоковані. Наші думки зараз, перш за все, з його родиною та дітьми. Ми сумуємо разом з ними та молимося за них", — сказав він.

Також повідомляється, що Губерт Айвангер був міністром економіки Баварії та лідером партії "Вільні виборці".

Політик народився 26 січня 1971 року в Ергольдсбаху (Нижня Баварія). Він виріс на фермі та вивчав сільське господарство в Університеті прикладних наук Вайенштефана. Його політична кар'єра розпочалася рано: з 2006 року він був головою земельної партії «Вільні виборці Баварії». У 2010 році він також обійняв посаду федерального голови своєї партії.

У 2023 році він потрапив у скандал після повідомлень про те, що нібито написав антисемітську брошуру у 17 років. Де Освенцим як "квартал розваг".

Натомість сам політик заперечив, що написав цей памфлет, але визнав, що на той час зберігав "один або кілька примірників" у своєму шкільному портфелі.

Айвангер не був офіційно одружений, але перебував у стосунках зі своєю давньою партнеркою Танею Швайгер, районним адміністратором від партії "Вільні виборці".

Нагадаємо, що 42-річна жінка з Німеччини померла в Туреччині за загадкових обставин. За повідомленням ЗМІ, прокурор кілька днів страждала від серйозних шлунково-кишкових проблем.

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