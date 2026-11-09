Теракт у Кракові: нападник помер у лікарні, вбивши свою сім'ю та розстрілявши людей на площі

"Хочемо повідомити вам, що винуватець трагічних подій помер сьогодні вранці в лікарні", — йдеться в заяві поліції Малопольського воєводства. Також влада повідомила, що 24-річний Міхал Оксинський, який розстріляв людей у центрі Кракова, найімовірніше, вбив усю свою родину: матір, батька та 21-річну сестру. Їх було знайдено мертвими у своїх ліжках з вогнепальними пораненнями.

Більш детальна інформація з'явиться найближчим часом. Вальдемар Журек, виконувач обов’язків міністра юстиції Польщі та генерального прокурора, вже заявив, що для з’ясування мотивів злочинця, який скоїв теракт у Кракові, знадобиться час. Фокус зібрав усе, що відомо на даний момент про теракт у Кракові.

24-річний хлопець розстріляв людей у центрі Кракова, попередньо вбивши свою родину

Напередодні міністр нагадав про розслідування, яке триває, та про можливу кримінальну відповідальність, яка може загрожувати нападнику.

"Якщо злочинець виживе, йому загрожує довічне ув’язнення. Ми маємо дочекатися, поки спецслужби та поліція перевірять усі його телефонні та інтернет-контакти. Вони з’ясують, з ким він контактував, чи стояли за цим якісь організації чи інші особи… Ми не знаємо, чи були ці мотиви пов’язані з сімейними проблемами чи з чимось зовсім іншим", — сказав Журек, наголосивши, що 24-річний хлопець без жодних сумнівів діяв самостійно в день нападу. Вранці 9 листопада стало відомо, що Міхал Оксинський помер у лікарні.

Видео дня

Також свої коментарі надали двоє лікарів, які завдяки щасливому збігу обставин опинилися в центрі Кракова під час теракту та надали допомогу поліцейським, яких тяжко поранив Оксинський.

Професор Міхал Педзівятр і доктор Матеуш Вердак вечеряли зі своїми сім’ями в ресторані, коли почули постріли. На той момент Оксинський врізався в іншу машину, після чого розпочалася перестрілка з двома поліцейськими, які переслідували його на патрульній машині. Поранення отримали як злочинець, так і поліцейські, а також один із водіїв.

"Ми пішли з вечері разом із сім'ями. Попрощалися й розійшлися. Почули постріли, і мій син помітив, що люди стріляють один в одного й падають на землю. Постріли досить швидко припинилися. Тоді ми й поспішили на місце події, бо коли чути постріли, значить, є й жертви. Так ми опинилися в епіцентрі подій. Ми були там не самі", — так професор Міхал Педзівятр описав початок інциденту. Обидва лікарі спростували чутки про те, що поліція прибула на місце пізніше, а професор підкреслив, що саме його колега врятував одного з поранених правоохоронців.

"Якби Матеуш Вердак не надав допомогу пораненому, якби він без рукавичок не притиснув його рану, пацієнт не дожив би до прибуття швидкої допомоги. У цьому немає жодних сумнівів. Тому, якщо хтось і врятував чиєсь життя, то це, безперечно, Матеуш. Він — герой", — підкреслив професор Педзівятр.

Краківський терорист вбив усю свою родину — що про нього кажуть сусіди

До Островець-Свентокшиського прибули кореспонденти великих зарубіжних газет, а поліція проводить розслідування. Вже відомо, що всіх членів сім’ї Міхала Оксинського було знайдено мертвими. Батько Міхала, Януш, на законних підставах володів одинадцятьма одиницями вогнепальної зброї. Сам Міхал мав дозвіл на дві з них. Обидва вони були членами місцевого стрілецького клубу. Сестра Міхала була талановитою художницею, перемагала в місцевих конкурсах живопису та організовувала виставки своїх робіт. Вона вступила до Академії образотворчих мистецтв у Кракові. Планувала приїхати до Островець на вихідні.

Поліція біля будинку, де мешкав Міхал Оксінський із родиною Фото: onet.pl

Згідно з неофіційною інформацією, всі троє членів сім’ї Міхала загинули від вогнепальних поранень. Кожен отримав по два постріли в голову.

"Рівно о 21:36 поліція увійшла через балкон. Спочатку вони запустили дрон. Дрон влетів прямо в квартиру, бо вони побоювалися пастки. Вони тримали людей зовні чотири години й віддали наказ про евакуацію. Моя мати живе в цьому будинку. Вона приходила до мене в цей час. Люди стояли зовні будівлі до одинадцятої години вечора, дивлячись у вікна", — повідомила сусідка.

Ще одна сусідка, чий син і невістка навчалися в тій самій школі, що й Міхал, заявила, що він тримався осторонь, а також цікавився "історією, нацистами та арійською расою".

"Мій син сказав мені, що він був не дуже товариським і люди його уникали", — повідомила вона. Але інші кажуть, що Міхал був звичайним хлопцем, можливо, трохи замкнутим, але їм важко повірити в те, що сталося у Кракові.

За словами одного зі свідків, у суботу вранці Міхал вийшов зі своєї квартири, щоб купити сендвіч у найближчому магазині. Кілька годин потому, озброївшись, він вирушив до Кракова, де відкрив вогонь по перехожих на Головній ринковій площі. Шестеро людей загинули, а 16 отримали поранення, серед них двоє поліцейських і сам нападник.

Серед жертв — 61-річний громадянин Польщі, 47-річний громадянин Польщі, 53-річний громадянин Польщі, 51-річний громадянин Австрії, 32-річний громадянин Великої Британії та чоловік віком близько 50 років, також громадянин Польщі. Четверо з постраждалих були водіями таксі в Кракові.

Нагадаємо, що Фокус писав про розстріл людей у центрі Кракова.

Також стало відомо, як у світі відреагували на стрілянину в Польщі.