Теракт в Кракове: стрелок умер в больнице, убив свою семью и расстреляв людей на площади

"Хотим сообщить вам, что виновник трагических событий скончался сегодня утром в больнице", — говорится в заявлении полиции Малопольского воеводства. Также власти сообщили, что 24-летний Михал Оксинский, который расстрелял людей в центре Кракова, скорей всего убил всю свою семью: мать, отца и 21-летнюю сестру. Они были найдены мертвыми в своих постелях с огнестрельными ранениями.

Более подробная информация появится в ближайшее время. Вальдемар Журек, исполняющий обязанности министра юстиции Польши и генерального прокурора, уже заявил, что для определения мотивов преступника, совершившего теракт в Кракове, потребуется время. Фокус собрал все, что известно на данный момент о теракте в Кракове.

24-летний парень расстрелял людей в центре Кракова, перед этим убив свою семью

Накануне министр напоминал о продолжающемся расследовании и потенциальной уголовной ответственности, которая может грозить нападавшему.

"Если преступник выживет, ему грозит пожизненное заключение. Мы должны дождаться, пока спецслужбы и полиция изучат все его телефонные и интернет-контакты. Они установят, с кем он контактировал, стояли ли за этим какие-либо организации или другие лица… Мы не знаем, были ли эти мотивы связаны с семейными проблемами или чем-то совершенно иным", — сказал Журек, подчеркнув, что 24-летний парень без всяких сомнений действовал в одиночку в день нападения. Утром 9 ноября стало известно, что Михал Оксинский умер в больнице.

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Также комментарии дали два врача, которые по счастливой случайности оказались в центре Кракова во время теракт и оказали помощь полицейским, которых тяжело ранил Оксинский.

Профессор Михал Педзивятр и доктор Матеуш Вердак, ужинали со своими семьями в ресторане, когда услышали выстрелы. На тот момент Оксинский врезался в другую машину, после чего завязалась перестрелка с двумя полицейскими, преследовавшими его на патрульной машине. Ранения получили как преступник, так и полицейские, а также один из водителей.

"Мы ушли с ужина с семьями. Попрощались и разошлись. Услышали выстрелы , и мой сын заметил, что люди стреляют друг в друга и падают на землю. Выстрелы довольно быстро прекратились. Тогда мы и поспешили на место происшествия, потому что, когда слышны выстрелы, есть и жертвы. Так мы оказались в эпицентре событий . Мы были там не одни", — так профессор Михал Педзивятр описал начало инцидента. Оба врача опровергли слухи о том, что полиция прибыла на место позже, а профессор подчеркнул, что именно его коллега спас одного из раненых правоохранителей.

"Если бы Матеуш Вердак не оказал помощь раненому, если бы он без перчаток не надавил на его рану, пациент не дожил бы до прибытия скорой помощи. В этом нет никаких сомнений. Поэтому, если кто-то и спас чью-то жизнь, то это определенно Матеуш. Он герой", — подчеркнул профессор Педзивятр.

Краковский террорист убил всю свою семью – что о нем говорят соседи

В Островец-Свентокшиский прибыли корреспонденты крупных зарубежных газет, а полиция проводит расследование. Уже известно, что все члены семьи Михала Оксинского были найдены мертвыми. Отец Михала, Януш, на законных основаниях владел одиннадцатью единицами огнестрельного оружия. Сам Михал имел разрешение на две из них. Оба они состояли в местном стрелковом клубе. Сестра Михала была одаренной художницей, выигрывала местные конкурсы живописи и организовывала выставки своих работ. Она поступила в Академию изящных искусств в Кракове. Планировала приехать в Островец на выходные.

Полиция у дома, где жил Михал Оксинский с семьей Фото: onet.pl

Согласно неофициальной информации, все трое членов семьи Михала погибли от огнестрельных ранений. Каждый получил по два выстрела в голову.

"Ровно в 21:36 полиция вошла через балкон. Сначала они запустили дрон. Дрон влетел прямо в квартиру, потому что они опасались ловушки. Они держали людей снаружи четыре часа и отдали приказ об эвакуации. Моя мать живет в этом доме. Она приходила ко мне в это время. Люди стояли снаружи здания до одиннадцати часов вечера, глядя в окна", — сообщила соседка.

Еще одна соседка, чей сын и невестка учились в той же школе, что и Михал, заявила, что он держался особняком, а также интересовался "историей, нацистами и арийской расой".

"Мой сын сказал мне, что он был не очень дружелюбным и люди его избегали", — сообщила она. Но другие говорят, что Михал был обычным парнем, может, немного скрытным, но им тяжело поверить в то, что случилось в Кракове.

По словам одного из очевидцев, в субботу утром Михал вышел из своей квартиры, чтобы купить сэндвич в ближайшем магазине. Несколько часов спустя, вооружившись, он направился в Краков, где открыл огонь по прохожим на Главной рыночной площади. Шесть человек погибли и 16 получили ранения, в том числе двое полицейских и сам нападавший.

В числе жертв 61-летний гражданин Польши, 47-летний гражданин Польши, 53-летний гражданин Польши, 51-летний гражданин Австрии, 32-летний гражданин Великобритании и мужчина лет 50, также гражданин Польши. Четверо из пострадавших были водителями такси в Кракове.

Напомним, Фокус писал о расстреле людей в центре Кракова.

Также стало известно, как отреагировали в мире на стрельбу в Польше.