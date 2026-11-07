Арсенал в багажнике и поддельная форма: полиция рассказала о стрелке в Кракове с AR-15 (фото)

Полиция Малопольского воеводства задержала в Кракове стрелка, напавшего на людей на Рыночной площади, и обнаружила в багажнике целый арсенал. Стрелку 24 года, он не является военнослужащим польской армии, хотя и надел форму и бронежилет перед совершением преступления. Что известно о человеке, который убил шестерых и ранил почти двадцать людей?

Стрельца из Кракова задержали через час после инцидента в центре города на Рыночной площади 7 ноября. В 15:00 (по варшавскому времени, то есть в 16:00 по киевскому) автомобиль Subaru выехал на пешеходную зону, которая в субботу была заполнена туристами и местными жителями, говорится в материале СМИ RMF24. Водитель автомобиля открыл огонь по прохожим: убил четырех женщин и двух мужчин и ранил 15 человек. Фокус собрал информацию о трагедии в польском городе.

Пресс-секретарь полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло рассказала о личности нападавшего и о его поведении во время задержания. Стрелок — 24-летний житель Силезского воеводства, гражданин Польши. Он был одет в бронежилет и военную форму, но на данный момент не является военнослужащим Вооруженных сил Польши. Во время нападения использовалось длинноствольное оружие военного образца. Когда полиция приступила к задержанию, мужчина "стрелял в офицеров до самого конца" и делал это даже тогда, когда уже упал на землю.

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Полиция не назвала имя задержанного, но польское СМИ Onet выяснило, что его зовут Михал О., он родом из города Островец-Свентокшиский и отслужил в армии. Кроме того, у мужчины было разрешение на две единицы стрелкового оружия, а у его 52-летнего отца — еще на 11 единиц. СМИ опубликовали скриншот страницы в соцсетях возможного подозреваемого и фото, как предполагается, задержанного мужчины: между изображениями есть определенное сходство.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Автомобиль Subaru, использованный при совершении преступления, принадлежал отцу. На фотографии, предоставленной полицией, видно, что в багажнике автомобиля находятся винтовка AR-15 с оптическим прицелом, тактический бронежилет, тактический шлем, подсумки, рюкзак и различное снаряжение.

Фото: Telegram

Стрельба в Кракове — подробности трагедии

СМИ сообщили некоторые подробности трагических субботних событий в Кракове. Указывается, что чёрная Subaru появилась на Рыночной площади со стороны улицы Славской, после чего началась стрельба. После первых выстрелов появились первые пострадавшие, а машина тем временем продолжала движение: автомобиль ехал вдоль восточной части площади, доехал до дома № 5 на углу улицы Сиенна (новые выстрелы и новые раненые). Далее стрелок свернул на улицу Гродскую, и только тогда началась погоня со стороны полиции. Неясно, сколько времени прошло между первыми выстрелами и началом погони.

Полиция начала преследование преступника: выехали на улицу Гродскую и далее проехали мимо достопримечательностей Кракова, в том числе — мимо площади Всех Святых и площади Марии Магдалины. Стрелок двигался по улице Страдомской, и полиция догнала его на перекрестке улиц Дьетла и Страдомской. Здесь вновь началась перестрелка, и в итоге нападавшего задержали. Мужчина получил ранения и был доставлен в больницу. Кроме того, ранения получил полицейский, сообщили СМИ.

Фото: Google Maps

В настоящее время на Рыночной площади и на близлежащих улицах ведутся следственные мероприятия. Тем временем мэр Кракова Лукаш Гибала объявил день траура в связи с трагедией, произошедшей в городе.

Что произошло в Кракове 7 ноября

Издание Фокус писало о стрельбе в Кракове 7 ноября. Польские СМИ сообщили о тёмной машине и мужчине, который начал стрелять по прохожим на Рыночной площади. Сначала сообщалось о двух погибших, затем — о пяти, а позже число жертв возросло до шести. Полиция задержала нападавшего через час после стрельбы на расстоянии 1 км от площади. На происшествие отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск, другие польские чиновники, а первые слова соболезнования от зарубежных политиков выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Напоминаем, что в начале ноября польские власти сообщили о провокациях на границе с РФ в Калининградской области.