Арсенал у багажнику та фейкова форма: поліція розповіла про стрільця у Кракові з AR-15 (фото)

Поліція Малопольського воєводства затримала стрільця у Кракові, який напав на людей на Ринковій площі, та виявила у багажнику цілий арсенал. Стрільцю 24 роки, він не є військовим польської армії, хоч і одягнувся у форму та бронежилет перед злочином. Що відом про злочинця, який убив шістьох та поранив майже двадцятьох?

Стрільця з Кракова затримали через годину після подій у центрі на Ринковій площі 7 листопада. О 15 год (за часом Варшави, тобто о 16 за Києвом) автомобіль Subaru виїхав на пішохідну зону, яка суботній день була заповнена туристами та місцевими жителями, ідеться у матеріалі медіа RMF24. Водій авто відкрив вогонь по перехожих: убив чотирьох жінок та двох чоловіків й поранив 15 людей. Фокус зібрав інформацію про трагедію у польському місті.

Речниця поліції Малопольського воєводства Катажина Цісло розповіла про особу нападника та про його поведінку під час затримання. Стрілець — 24-річний житель Сілезького воєводства, громадянин Польщі. Він був одягнутий у бронежилет та у військові форму, але наразі не є військовим Збройних силах Польщі. Під час нападу використовувалась довгоствольна зброя військового зразка. Коли поліція почалась проводити затримання, чоловік "стріляв у офіцерів до самого кінця" і робив це навіть тоді, коли вже впав на землю.

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Поліція не назвала імені затриманого, але польське медіа Onet дізналось, що його звати Міхал О. і що він з міста Островець-Свентокшиський та пройшов службу в армії. Крім того, чоловік мав дозвіл на від одиниці стрілецької зброї, а його 52-річний батько — на 11 одиниць. Медіа опублікували скриншот сторінки у соцмережах можливого підозрюваного та фото, як підозрюють, затриманого чоловіка: між зображеннями є певна схожість.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Автобіль Subaru, який використали при ввічненні злочину, належав батьку. На фото від поліції бачимо, що у багажнику авто — гвинтівка AR-15 з оптичним прицілом, тактичний бронежилет, тактичний шолом, підсумки, рюкзак, різне спорядження.

Фото: Telegram

Стрілянина у Кракові — деталі трагедії

Медіа розповіло деякі деталі трагічних суботніх подій у Кракові. Вказано, що чорна Subaru з'явилась на Ринковій площі з вулиці Славської й почалась стрілянина. Після перших пострілів з'явились перші постраждалі, а машина тим часом рухалась далі: авто рухалось вздовж східної частини площі, дісталось до будинку №5 на розі вулиці Сієнна (нові постріли та нові поранені). Далі стрілець звернув на вулицю Гродську, і лише тоді почалось переслідування поліцією. Не ясно, скільки часу пройшло між першими пострілами та початком гонитви.

Фото: Google Maps

Поліція почала переслідувати злочинця: виїхали на вулицю Гродську і далі проїхали вздовж визначних пам'яток Кракова, у тому числі — мимо площі Всіх Святих та площі Марії Магдалини. Стрілець рухався вулицею Страдомською і його наздогнала на перехресті вулиць Дієтла та Страдомської. Тут знов почалась перестрілка і в підсумку нападника затримали. Чоловік отримав поранення і його доправили до лікарні. Крім того, отримав поранення поліцейський, повідомило медіа.

Наразі на Ринковій площі та на найближчих вулицях проводяться слідчі дії. Тим часом мер Кракова Лукаш Гібала оголосив день жалоби через трагедію у місті.

Що сталось у Кракові 7 листопада

Фокус писав про стрілянину у Кракові 7 листопада. Польські медіа повідомили про темну машину та чоловіка, який почав стріляти по перехожих на Ринкові площі. Спершу було відомо про двох загиблих потім — про п'ятьох, а згодом кількість жертв зросла до шести. Поліція затримала нападника через годину після стрілянини на відстані 1 км від площі. На подію відреагував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, інші польські посадовці, а перші слова співчуття з закордонних політиків висловив президент України Володимир Зеленський.

Нагадуємо, на початку листопада польська влада повідомила про провокації на кордоні з РФ у Калінінградській області.