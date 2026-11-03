Польща мобілізувала сили через провокацію на кордоні з РФ цієї ночі, — Туск
Польські сили безпеки втрутилися після виявлення підозрілої активності біля кордону з Калінінградським ексклавом Росії. За словами прем'єр-міністра Дональда Туска, правоохоронцям вдалося запобігти ймовірній спробі провокації.
У ніч проти вівторка 3 листопада прикордонники помітили підозрілий рух поблизу кордону, зокрема групу людей із ліхтариками. Про це Туск заявив у телевізійному зверненні перед засіданням уряду, пише Bloomberg.
"Невдовзі після опівночі я отримав інформацію від прикордонної варти про те, що на польсько-російському кордоні спостерігається тривожний рух, — зазначив очільник уряду. — Ми оперативно мобілізували відповідні сили та засоби й змогли запобігти будь-яким спробам провокацій, якщо саме такими були наміри".
Інцидент стався після того, як Польща посилила безпеку вздовж кордону з Калінінградською областю, розгорнувши додаткові підрозділи поліції та інші сили в межах спеціальної операції. Туск наголосив, що ці заходи було вжито у відповідь на попередження з боку НАТО, а також партнерів зі США та Європи, щодо ризику ворожих дій проти Польщі — зокрема, можливих збройних вторгнень.
Польща посилює заходи безпеки на тлі зростаючого занепокоєння щодо російських гібридних загроз під час війни, яку Росія веде проти України. Польський уряд неодноразово попереджав, що Польща — як ключовий член НАТО на східному фланзі Альянсу — може стати мішенню для спроб перевірити її обороноздатність та роботу спецслужб. Росія вкотре відкинула ці звинувачення.
Нагадаємо, Польща оновлює плани евакуації на випадок нападу РФ на країни Балтії. У разі нападу Путіна на балтійські країни Варшава може евакуювати щонайменше 1 млн мешканців Литви, Латвії та Естонії.
Крім того, американський журналіст Такер Карлсон заявив, що адміністрація Дональда Трампа може вже за кілька днів завдати ядерного удару по Ірану, і назвав можливу ціль – гору Пікакс.