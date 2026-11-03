Польские силы безопасности вмешались после обнаружения подозрительной активности у границы с Калининградским эксклавом России. По словам премьер-министра Дональда Туска, правоохранительным органам удалось предотвратить вероятную попытку провокации.

В ночь на вторник, 3 ноября, пограничники заметили подозрительное движение вблизи границы, в частности группу людей с фонариками. Об этом Туск заявил в телеобращении перед заседанием правительства, пишет Bloomberg.

"Вскоре после полуночи я получил информацию от пограничной службы о том, что на польско-российской границе наблюдается подозрительное движение, — отметил глава правительства. — Мы оперативно мобилизовали соответствующие силы и средства и смогли предотвратить любые попытки провокаций, если именно таковы были намерения".

Инцидент произошел после того, как Польша усилила меры безопасности вдоль границы с Калининградской областью, развернув дополнительные подразделения полиции и другие силы в рамках специальной операции. Туск подчеркнул, что эти меры были приняты в ответ на предупреждения со стороны НАТО, а также партнеров из США и Европы о риске враждебных действий против Польши — в частности, возможных вооруженных вторжений.

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Польша усиливает меры безопасности на фоне растущей обеспокоенности в связи с российскими гибридными угрозами в ходе войны, которую Россия ведет против Украины. Польское правительство неоднократно предупреждало, что Польша — как ключевой член НАТО на восточном фланге Альянса — может стать мишенью для попыток проверить её обороноспособность и работу спецслужб. Россия в очередной раз отвергла эти обвинения.

Напомним, что Польша обновляет планы эвакуации на случай нападения РФ на страны Балтии. В случае нападения Путина на балтийские страны Варшава может эвакуировать не менее 1 млн жителей Литвы, Латвии и Эстонии.

Кроме того, американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Дональда Трампа может уже через несколько дней нанести ядерный удар по Ирану, и назвал возможную цель — гору Пикакс.