Если Путин нападет: Польша готовится принять миллион эвакуированных жителей стран Балтии

Польша обновит планы эвакуации на случай нападения РФ на страны Балтии. В случае нападения Путина на балтийские страны Варшава может эвакуировать не менее 1 млн жителей Литвы, Латвии и Эстонии.

Как сообщает RMF24, вопрос об эвакуации обсудили министры внутренних дел Литвы и Польши. Глава МИД Литвы Мартинас Кателинас заявил, что соответствующие планы уже предусматривают масштабную эвакуацию. В то же время польский министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский сообщил, что планы эвакуации Польши будут обновлены после масштабных учений гражданской обороны в Литве, которые завершились 3 октября.

Где будут принимать эвакуированных

По словам министров, наибольшая нагрузка по приему беженцев ляжет на Подляское воеводство. В то же время конкретные сценарии эвакуации пока еще уточняются.

"Мы должны готовиться к различным кризисным ситуациям. Литва естественным образом находится на пути в Европейский Союз, поэтому мы также должны быть готовы к этому", — заявил Кервинский.

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заверил, что его страна готова помочь Литве с эвакуацией в случае российского нападения.

Кремль угрожает "эскалацией"

Между тем пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что планы Литвы разрешить размещение ядерного оружия повлекут за собой "значительную эскалацию". Он не пояснил, что имеется в виду под "эскалацией".

Ранее Фокус сообщал, что Литва провела масштабные учения по эвакуации Вильнюса и подготовке всей гражданской инфраструктуры к возможному вторжению со стороны Беларуси.

Кроме того, мы писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в Сейме, что в ближайшие месяцы Россия может нанести гибридные удары с помощью дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину,