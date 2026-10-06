Якщо Путін нападе: Польща готується прийняти мільйон евакуйованих жителів Балтії

Польща оновить плани евакуації на випадок нападу РФ на країни Балтії. У разі нападу Путіна на балтійські країни Варшава може евакуювати щонайменше 1 млн мешканців Литви, Латвії та Естонії.

За повідомленням RMF24, питання евакуації обговорили міністри внутрішніх справ Литви та Польщі. Очільник МЗС Литви Мартінас Кателінас заявив, що відповідні плани вже передбачають масштабну евакуацію. Водночас польський міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський повідомив, що плани евакуації Польщі оновлять після масштабних навчань цивільної оборони в Литві, які завершилися 3 жовтня.

Де прийматимуть евакуйованих

За словами міністрів, найбільше навантаження з приймання біженців нестиме Підляське воєводство. Водночас конкретні сценарії евакуації наразі ще уточнюють.

"Ми повинні готуватися до різних кризових ситуацій. Литва природно лежить на шляху до Європейського Союзу, тому ми також повинні бути готові до цього", — заявив Кервінський.

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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш запевнив, що його країна готова допомогти Литві з евакуацією у разі російського нападу.

Кремль погрожує "ескалацією"

Тим часом речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що плани Литви дати дозвіл на розміщення ядерної зброї потягнуть за собою "значну ескалацію". Він не пояснив, що мається на увазі під "ескалацією".

Раніше Фокус повідомляв, що Литва масштабно відпрацювала евакуацію Вільнюса та підготовку всієї цивільної інфраструктури до потенційного вторгнення з Білорусі.

Також ми писали, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у Сеймі, що Росія найближчими місяцями може здійснити гібридні удари дронами та ракетами по країнах, які підтримують Україну,