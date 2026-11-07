Полиция провела задержание после трагедии в Кракове: путаница со стрелками и реакция мира

Днём 7 ноября на Рыночную площадь Кракова въехал автомобиль, из которого начали стрелять по людям. СМИ сообщили, что злоумышленников было двое, при этом один получил ранение и был доставлен в больницу. Полиция опровергла эту информацию и заявила, что был только один фигурант и его задержали. Что известно о трагедии в Кракове и какова реакция политиков на инцидент?

Около 16:00 7 ноября медиа Polskie Radio процитировало слова малопольского воеводы Кшиштофа Яна Кленчара, который обновил информацию о жертвах — погибли шесть человек (четыре женщины и двое мужчин). Также сообщалось, что в машине, промчавшейся по Рыночной площади в Кракове, находились два человека. По данным журналистов, фигурант, находившийся в салоне автомобиля, начал стрелять по людям. Не уточнялось, был ли это водитель, который стрелял и одновременно управлял машиной, или один мужчина стрелял, а другой — управлял машиной. Между тем полиция Малопольского воеводства в 18:35 заявила, что злоумышленник действовал в одиночку.

Видео дня

Польские правоохранительные органы сообщили лишь одну подробность о задержанном злоумышленнике — это гражданин Польши. Не указаны его имя и фамилия, род занятий и причины, по которым он устроил стрельбу в оживленном месте Кракова. Кроме того, опровергается информация о том, что во время инцидента погиб полицейский.

"Нарушитель, причастный к инциденту на Главном рынке в Кракове, является гражданином Республики Польша. Мы опровергаем информацию о гибели полицейского и о розыске еще одного нарушителя. Единственный известный правонарушитель, причастный к инциденту, находится в руках полиции", — говорится в сообщении.

Стрельба в Кракове — полиция о стрелке 7 ноября Фото: Скриншот

Часом ранее появилось уточнение относительно числа погибших и о том, что стрелок получил ранение и его везут в больницу.

"Злоумышленник был ранен выстрелом полицейских, в настоящее время его доставляют в больницу. На месте происшествия продолжается операция служб", — сообщила полиция Малопольского воеводства.

Стрельба в Кракове — реакция политиков

Премьер-министр Дональд Туск через полчаса после появления информации о стрельбе в Кракове написал, что следит за развитием трагических событий и что полиция выясняет обстоятельства нападения на людей. Вечером чиновник выразил соболезнования семьям погибших и раненых. Кроме того, Туск поблагодарил правоохранителей и призвал не использовать трагедию в политических целях. На трагедию также отреагировали президент Польши Кароль Навроцкий, глава МИД Радослав Сикорский, посол США в Польше Том Роуз. По состоянию на 19:00 7 ноября других реакций со стороны политиков ЕС пока не поступило.

Стрельба в Кракове — Туск выразил соболезнования 7 ноября Фото: Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в социальной сети X свою реакцию на стрельбу в Кракове 7 ноября. Глава украинского государства выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

"Шокирующее преступление в Кракове. От имени украинского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким жертв. У нападавшего нет оправдания, и мы надеемся, что наказание будет суровым", — написал Зеленский.

Стрельба в Кракове — Зеленский выразил соболезнования 7 ноября Фото: Скриншот

Подробности трагедии в Кракове — что произошло 7 ноября

Польские СМИ сообщили о стрельбе в Кракове, которая произошла в 15:00 по местному времени. Как рассказали очевидцы инцидента, на Рыночную площадь выехал легковой автомобиль тёмного цвета, и из салона начали стрелять по людям. По первым сообщениям, погибли два человека и 10 получили ранения, среди них — двое сотрудников правоохранительных органов. Позже полиция уточнила, что погибли пять человек.

В Кракове развернули полицейскую операцию по задержанию автомобиля, в котором находились один или несколько стрелков. На площади Рынок приземлился вертолёт, а на улицах началась погоня за беглецами в тёмном автомобиле. В сети появились кадры из Кракова: люди разбегались по улицам и прятались в магазинах, а родственники и друзья погибших и раненых склонялись над пострадавшими.

Через два часа после стрельбы в сети появились кадры задержания одного из стрелков в Кракове. Мужчина лежал на тротуаре: заметили, что он в военной форме польской армии, а рядом — самозарядная винтовка AR-15/M4, вероятно, с оптическим прицелом. Очевидцы заявили, что полиция произвела около семи выстрелов во время задержания.

Напоминаем, что в ноябре стало известно о серии сообщений о заложении взрывных устройств на самолетах в Европе: лайнеры срочно сажали и досматривали в поисках взрывчатки.