Теракт и погоня по улицам: в Кракове задержали мужчину, стрелявшего в людей (фото)

Полиция Кракова задержала стрелка, совершившего теракт на Рыночной площади 7 ноября. На фото с места событий — мужчина в камуфляже, а рядом — автомат, из которого он стрелял по людям.

Информация о задержании краковского стрелка появилась в 17:39. В социальной сети X опубликовали видео и фото мужчины, которого несколько полицейских прижали к земле. Уточняется, что оружие, которое он использовал, — это, вероятно, самозарядная винтовка семейства AR-15/M4. Имя стрелка и его мотивы пока неизвестны. Также нет данных о том, были ли у него сообщники, задержали ли их и остановили ли машину, из которой автоматными очередями обстреливали толпу в центре Кракова.

Фото: Из открытых источников

По обновленным данным, в результате стрельбы в Кракове погибли пять человек. На видео с места трагедии — жертвы, лежащие на площади, а рядом — родственники или друзья, которые плачут и кричат: Фокус не публикует эти кадры из этических соображений.

Видео дня

Обновление 17:50 — издание The Insider установило, что задержание стрелка произошло на пересечении улиц Dietla и Stradomska. Также отмечается, что мужчина был не просто в камуфляже, а в бронежилете и шлеме. По обновленным данным, нападавший получил ранение и был доставлен в больницу.

На Google Maps видно, что перекресток улиц Dietla и Stradomska находится к югу от Рыночной площади в Кракове. Полиция догнала стрелка на расстоянии 1 км от места преступления.

Фото: Google Maps

Обновление 18:00 — во время задержания полиция выстрелила в злоумышленника как минимум семь раз, сообщили СМИ. Кроме того, внимание привлекло оружие — на AR15 заметили оптический прицел и отметили, что граждане Польши имеют право владеть таким оружием, если получили разрешение. Также уточняется, что число пострадавших возросло до 17. На новых кадрах момента задержания — полицейский, держащий злоумышленника на мушке и разряжающий его оружие, а также темный автомобиль стрелка, врезавшийся в полицейскую машину.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

На фотографии более высокого качества видно, что стрелок (человек, лежащий на спине перед машиной) одет в польскую военную форму.

Фото: Реальна війна / Telegram

Оновлення 18:25 — медиа Polskie Radio сообщило, что полиция задержала обоих стрелков. Один из нападавших ранен и был отправлен в больницу.

Стрельба в Кракове — что известно

Польские СМИ сообщили, что стрельба в Кракове произошла около 15:00 по местному времени (около 16:00 по киевскому времени). Как рассказали очевидцы, автомобиль выехал на Рыночную площадь, и неизвестные начали стрелять по людям. Позже появились кадры погони по улицам польского города: полиция пыталась остановить злоумышленников.

Правоохранители сообщили, что в первые минуты после стрельбы в Кракове было известно о двух погибших и 10 раненых. На видео с места событий — легковой автомобиль темного цвета, мчащийся по улице, люди разбегаются и прячутся в магазинах, а за преступниками гонятся как минимум две полицейские машины. Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что стрельба в Кракове — это террористический акт.

Отметим, 4 ноября медиа The Guardian сообщила о серии сообщений о минировании самолетов по всей Европе. Согласно официальным данным, неустановленные злоумышленники заявили о минировании семи самолетов. Полиция провела проверку, но взрывчатку не обнаружила.

Напомним, 3 ноября польские власти заявили об инциденте на границе с Калининградской областью РФ: речь шла о подозрительных действиях людей в форме.