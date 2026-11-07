Теракт та перегони на вулицях: у Кракові затримали чоловіка, який стріляв по людях (фото)

Поліція Кракова затримала стрільця, який вчинив теракт на Ринкові площі 7 листопада. На фото з місця подій — чоловік у камуфляжі, а поруч — автомат, з якого він стріляв по людях.

Інформація про затримання краківського стрільця з'явилась о 17:39. У соцмережі X опублікували відео та фото чоловіка, якого кілька поліцейських притиснули до землі. Уточнюється, що зброя, яку він використовував, — це, ймовірно, самозарядна гвинтівка сімейства AR-15/M4. Ім'я стрільця та його мотиви поки не відомі. Також немає даних, чи були у нього спільники, чи їх затримали, і чи спинили машину, з якої автоматними чергами поливали натовп у центрі Кракова.

Фото: З відкритих джерел

За оновленими даними, під час стрілянини у Кракові загинуло п'ятеро людей. На відео з місця трагедії — жертви, які лежать на площі, а поруч, — родичі чи друзі, які плачуть та кричать: Фокус не публікує кадри з етичних міркувань.

Видео дня

Оновлення 17:50 — медіа The Insider встановило, що затримання стрільця відбулось на перетині вулиць Dietla та Stradomska. Також зауважується, що чоловік не був не просто у камуфляжі, а у бронежилеті та шоломі. За оновленими даними, нападник отримав поранення і його відправили до лікарні.

На Google maps бачимо, що перетин Dietla та Stradomska розташоване на південь від Ринкової площі Кракова. Поліція наздогнала стрільця на відстані 1 км від місця злочину.

Фото: Google Maps

Оновлення 18:00 — під час затримання поліція стріляла у зловмисника мінімум сім разів, повідомили медіа. Крім того, звернули увагу на зброю — на AR15 помітили оптичний приціл та зауважили, що громадяни Польщі мають право володіти такою зброєю, якщо отримали дозвіл. Також уточнюється, що кількість постраждалих зросла до 17. На нових кадрах моменту затримання — поліцейський, який тримає під прицілом зловмисника та розгяджує його зброю, та темний автомобіль стрільця, який врізався у машину поліції.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

На фото кращої якості помітно, що стрілець (людина, яка лежить на спині перед машиною) — вдягнута у польську військову форму.

Фото: Реальна війна / Telegram

Стрілянина у Кракові — що відомо

Медіа Польщі повідомили, що стрілянину у Кракові сталась близько 15 год за місцевим часом (близько 16 за Києвом). Як розповіли очевидці, автомобіль виїхав на Ринкову площу і невідомі почали стріляти по людях. Згодом з'явились кадри перегонів вуличками польського міста: поліція намагалась зупинити зловмисників.

Правоохоронці повідомили, що у перші хвилини після стрілянини у Кракові було відомо про двох загиблих та 10 поранених. На відео з місця подій — легкова машина темного кольору, яка мчить вулицею, люди розбігаються та ховають у магазинах, а за злочинцями женуться мінімум дві машини поліції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що стрілянина у Кракові – це терористичний акт.

Зазначимо, 4 листопада медіа The Guardian повідомило про серію повідомлень про замінування літаків по усій Європі. Згідно з офіційними даними, невстановлені зловмисники заявили про мінування семи літаків. Поліція провела перевірку, але вибухівку не виявила.

Нагадуємо, 3 листопада польська влада заявила про інцидент на кордоні з Калінінградською областю РФ: ішлося про підозрілі дії людей у формі.