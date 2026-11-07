Поліція провела затримання після трагедії у Кракові: плутанина зі стрільцями та реакція світу

Вдень 7 листопада на Ринкові площу Кракова заїхав автомобіль, з якого почали стріляти по людях. Медіа повідомило, що зловмисників було двоє, при цьому один отримав поранення та доправлений у лікарню. Поліція спростувала цю інформацію та заявила, що був лише один фігурант і його затримали. Що відомо про трагедію у Кракові та яка реакція політиків на інцидент?

Близько 16 год 7 листопада медіа Polskie Radio навело, слова малопольського воєводи Кшиштоф Ян Кленчар, який оновив інформацію про жертв — загинуло шестеро людей (чотири жінки та двоє чоловіків. Також було повідомлення, що у машині, яка пронеслась Ринковою площею у Кракові, сиділо двоє людей. Згідно з даними журналістів, фігурант, який сидів у салоні авто, почав стріляти по людях. Не уточнювалось, чи це був водій, який стріляв та одночасно керував машиною, чи один чоловік стріляв, а інший — керував машиною. Тим часом поліція Малопольського воєводства о 18:35 заявила, що зловмисник діяв один.

Польські правоохоронці навели єдину деталь про затриманого зловмисника — це громадянин Польщі. Не вказане його ім'я та прізвище, рід занять та причини, чому він вчинив стрілянину у людному місці Кракова. Крім того, заперечується, що під час інциденту загинув поліцейський.

Видео дня

"Правопорушник події на Головному ринку у Кракові є громадянином Республіки Польща. Ми спростовуємо інформацію про смерть поліцейського та про пошуки наступного правопорушника. Єдиний відомий правопорушник події перебуває в руках поліції", — ідеться у дописі.

Стрілянина у Кракові — поліція про стрільця 7 листопада Фото: Скриншот

Годиною раніше з'явилось уточнення щодо кількості загиблих (їх справді п'ятеро) та про те, що стрілець отримав поранення і його везуть до лікарні.

"Зловмисника було поранено пострілом від поліцейських, наразі його транспортують до шпиталю. На місці події триває операція служб", — наголосила поліція Малопольського воєводства.

Стрілянина у Кракові — реакція політиків

Прем'єр-міністр Дональд Туск через пів години після інформації про стрілянину у Кракові написав, що стежить за трагічною подією та що поліція з'ясовує обставини нападу на людей. Увечері посадовець висловив слова співчуття родинам загиблих та поранених. Крім того, Туск подякував правоохоронцям та закликав не використовувати трагедію з політичною метою. На трагедію також відреагував президент Польщі Кароль Навроцький, глава МЗС Радослав Сікорський, посол США у Польщі Том Роуз. Станом на 19 год 7 листопада інших реакцій, від політиків ЄС, поки не відшукалось.

Стрілянина у Кракові — Туск зі словами співчуття 7 листопада Фото: Скриншот

Президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х опублікував реакцію на стрілянину у Кракові 7 листопада. Глава української держави висловив співчуття родинам загиблих та побажання швидкого одужання пораненим.

"Шокуючий злочин у Кракові. Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю щирі співчуття родинам та близьким жертв. Немає виправдання для нападника, і ми сподіваємося, що покарання буде суворим", — написав Зеленський.

Стрілянина у Кракові — Зеленський зі словами співчуття 7 листопада Фото: Скриншот

Деталі трагедії у Кракові — що стало 7 листопада

Польські медіа повідомили про стрілянину у Кракові, яка сталась о 15 год за місцевим часом. Як розповіли очевидці інциденту, на Ринкову площу виїхав легковий автомобіль темного кольору, а з кабіни почали стріляти по людях. За першими повідомленнями, загинуло двоє людей і 10 отримали поранення, серед них — двоє правоохоронців. Згодом поліція уточнила, що загинуло п'ятеро осіб.

У Кракові розгорнули поліцейську операцію для затримання машини, у якій перебували один або більше стрільців. На площі Ринок приземлився гелікоптер, а на вулицях почалась гонитва за втікачами у темному автомобілі. У мережі з'явились кадри з Кракова: люди розбігались вулицями та ховались у магазинах, а родичі та друзі загиблих та поранених схилялись над постраждалими.

Через дві години після стрілянини у мережі опублікували кадри затримання одного зі стрільців у Кракові. Чоловік лежав на тротуарі: помітили, що він у військовій формі польської армії, а поруч — самозарядна гвинтівка AR-15/M4, ймовірно, з оптичним прицілом. Очевидці заявили, що поліція здійснила близько семи пострілів під час затримання.

Нагадуємо, у листопаді стало відомо про серію замінувань літаків у Європі: лайнери терміново саджали та оглядали в пошуках вибухівки.