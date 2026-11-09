Молдова більше не купуватиме російський газ: яку альтернативу знайшла влада країни

Країна-сусідка України Молдова більше не купуватиме російський газ. Натомість в Молдові заявили про запуск лінії електропередач (ЛЕП) із Румунією. Відтак, Москва знову втрачає важіль впливу на Кишинів, не маючи змоги шантажувати країну. Адже попри те, що в грудні 2022 року Молдова припинила закупівлі в "Газпрому", російський газ і надалі отримувала Молдавська ДРЕС, розташована у невизнаному Придністров'ї. А Молдова вже звідти купувала електроенергію.

Втім, як пише Newsmaker, у 2023 році Молдова припинила купувати газ у російського "Газпрому" для потреб контрольованої урядом у Кишиневі території.

Як повідомила президентка Молдови Мая Санду у соцмережі Х, Молдова запустила лінію електропередач Вулканешти–Кишинів. Вона з’єднує країну з Румунією та європейською енергосистемою. Президентка також наголосила, що невдовзі з’являться ще дві лінії електропередачі до Румунії.

“Десятиліттями Москва використовувала енергію для шантажу. Більше ні: Молдова взагалі не купує російський газ”, — наголосила Мая Санду.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що адміністрація Трампа прагне повернути російський газ до Європи, пропонуючи відновити його транзит через Україну. Вашингтон вбачає у цьому можливість наблизити енергетичне перемир'я, а для Кремля — шанс повернутися на прибутковий ринок і продемонструвати, що міжнародна ізоляція слабшає. Проте Європа, яка роками позбувалася залежності від російських енергоносіїв, не поспішає змінювати курс.