Молдова больше не будет закупать российский газ: какую альтернативу нашли власти страны

Соседнее с Украиной государство Молдова больше не будет закупать российский газ. Вместо этого в Молдове объявили о запуске линии электропередачи (ЛЭП) с Румынией. Таким образом, Москва вновь теряет рычаг влияния на Кишинев, лишившись возможности шантажировать страну. Ведь несмотря на то, что в декабре 2022 года Молдова прекратила закупки у "Газпрома", российский газ по-прежнему поступал на Молдавскую ГЭС, расположенную в непризнанном Приднестровье. А Молдова уже оттуда закупала электроэнергию.

Впрочем, как пишет Newsmaker, в 2023 году Молдова прекратила закупать газ у российского "Газпрома" для нужд территории, контролируемой правительством в Кишинёве.

Как сообщила президент Молдовы Мая Санду в социальной сети X, Молдова запустила линию электропередачи Вулканешты–Кишинев. Она соединяет страну с Румынией и европейской энергосистемой. Президент также подчеркнула, что в ближайшее время появятся ещё две линии электропередачи в Румынию.

"На протяжении десятилетий Москва использовала энергию в качестве средства шантажа. Но больше этого не будет: Молдова вообще не закупает российский газ", — подчеркнула Мая Санду.

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Напомним, ранее Фокус писал, что администрация Трампа стремится вернуть российский газ в Европу, предлагая возобновить его транзит через Украину. Вашингтон видит в этом возможность приблизить энергетическое перемирие, а для Кремля — шанс вернуться на прибыльный рынок и продемонстрировать, что международная изоляция ослабевает. Однако Европа, которая годами избавлялась от зависимости от российских энергоносителей, не спешит менять курс.