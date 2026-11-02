Путин возвращается в Европу через газовую трубу: чем грозит Украине план Трампа

Администрация Трампа хочет вернуть российский газ в Европу, предлагая возобновить его транзит через Украину. Для Вашингтона это возможность приблизить энергетическое перемирие, для Кремля — шанс вернуться на прибыльный рынок и продемонстрировать, что международная изоляция ослабевает. Однако Европа, которая годами избавлялась от зависимости от российских энергоносителей, не спешит менять курс. Фокус выяснил, способна ли газовая инициатива США открыть Путину путь обратно в ЕС, кому она на самом деле выгодна и какие риски создает для Украины.

Американская администрация намерена возобновить поставки газа из России в Европу через Украину. Реализовать этот план по транзиту предполагается в рамках энергетического перемирия. Именно этот вопрос, согласно сообщению The Wall Street Journal, представители Трампа, Стив Виткофф и Джаред Кушнер, обсуждали во время встреч с Путиным и Зеленским, когда приезжали в сентябре 2026 года в Москву и Киев. Продавать российский газ планируется через американского посредника, чтобы обойти санкции, введенные Европой в отношении России.

Вашингтон, зная о категоричной позиции Европы по этому вопросу, объясняет ей привлекательность такого шага тем, что это позволит европейцам снизить цены на энергоносители перед началом зимнего периода. Сегодня уровень европейских запасов ниже среднего показателя за предыдущие 9 лет. Однако ЕС придерживается своей линии поведения.

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Москва хочет использовать газовый вопрос, чтобы успокоить олигархов и продолжить войну

Обсуждение возобновления транзита российского газа через Украину в европейские страны, безусловно, является позитивным сигналом для российского бизнеса. В последнее время генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, являющийся специальным посланником главы Кремля, Кирилл Дмитриев, любит делать заявления о том, что скоро якобы санкции с России будут сняты и все её деньги вернутся к ней. Этот месседж он направляет в первую очередь олигархам.

Как пояснил в комментарии Фокусу главный консультант Национального института стратегических исследований, экономист Иван Ус, сегодня в России взаимодействие между властью и бизнесом существенно осложнилось. Москва ищет способы наладить эту коммуникацию и успокоить богачей, чтобы те не направляли средства за границу.

"Бизнес говорит о том, что, мол, почему власти начали полномасштабную войну и не просчитали последствия. Поэтому эти люди не уверены, что у них есть будущее в России. Соответственно, они будут думать, как вывести оттуда деньги. Не секрет, что этот процесс вывода средств продолжается там стабильно. Поэтому российским властям необходимо дать сигнал бизнесу, чтобы тот не волновался, мол, всё будет хорошо и продолжается движение в сторону восстановления надлежащей коммуникации с Западом, несмотря на то, что война будет продолжаться. То есть Кремль хочет объяснить, что даже несмотря на войну, у бизнеса всё будет нормально", — отметил эксперт.

По мнению Уса, подобные разговоры о вероятности возобновления транзита российского газа в страны Европы представляют опасность. Они побуждают российские власти, продолжая боевые действия, налаживать отношения со своими бизнес-структурами.

Европа ожидает выборов в США и начнёт более активно противостоять планам Трампа

Удастся ли воплотить в жизнь замысел США и России? По мнению эксперта, это вызывает сомнения. Ведь лидеры Еврокомиссии неоднократно заявляли, что против этого, и с января 2027 года Европа откажется от части российских энергоносителей, а полностью прекратить импорт газа из России планирует к концу следующего года. То есть остается год до того, как ЕС полностью откажется от этого товара. Европейцы регулярно повторяют, что не будут покупать российский газ ни по просьбе американцев, ни даже если война закончится.

"Европа усвоила урок зависимости от России и не хочет его повторить. Некоторые политики в США говорят о том, что нужно вернуться к поставкам углеводородов из России в Европу, но не стоит забывать, что сегодня 2 ноября. Завтра состоятся выборы в Соединенных Штатах Америки, а 3 января (через два месяца) будет сформирован новый состав Конгресса. Скорее всего, в обеих его палатах большинство будут составлять демократы. Тогда начнутся расследования в отношении подобных предложений. Даже это соглашение по дизельному топливу, о котором заявлял Трамп, нарушает ряд нормативных актов США (по меньшей мере восемь законов)", — отметил Ус.

По мнению экономиста, все эти заявления о возможности возобновления поставок российского газа в Европу делаются для того, чтобы Кремль мог объяснить своему бизнесу, что Россия якобы движется в направлении восстановления отношений с европейцами. Это происходит на фоне снятия санкций с российских олигархов Усманова и Фридмана. Эксперт пояснил, что возобновление транзита российского газа принесло бы стране значительные доходы, но он подчеркивает, что вряд ли это удастся реализовать на практике. Ведь Европа — это независимый игрок, она не будет делать то, что скажут США.

"Сегодня коммуникация между США и Европой нарушена. Я вернулся больше недели назад из Бухареста, где вел саммит по восстановлению Украины. Так вот, европейские политики четко заявили, что не хотят, чтобы "тройка" (Трамп, Путин, Си Цзиньпин) собралась и решила судьбу Европы. Пример "Ялты – 1945", когда собрались Сталин, Рузвельт, Черчилль, сегодня европейцев не устраивает. Конфронтация между ЕС и США сейчас еще больше обостряется", — констатировал Ус.

Он прогнозирует, что это лишь вопрос времени, когда найдутся европейские политики, которые публично заявят, что Европа и США больше не идут по одному пути. По его словам, сейчас такие заявления не делаются, поскольку все ожидают результатов промежуточных выборов в Соединенных Штатах. А вот когда Конгресс обновится, тогда европейцы начнут вести диалог с новыми конгрессменами и надеяться, что Трампа начнут удерживать в определенных рамках и не позволят ему предпринимать те шаги, которые он хотел бы. По крайней мере, могут начаться расследования, в частности, по поводу дизельного соглашения между США и Россией.

Уже появились признаки начала такого процесса, учитывая сообщения о том, что отдельные представители Конгресса обратились к чиновникам и компаниям с просьбой сохранять соответствующую документацию. Это, как подчеркнул эксперт, в рамках расследований станет доказательной базой. Он добавил, что сегодня некоторые бизнес-структуры саботируют распоряжение Трампа по дизельному соглашению из-за опасений, что после промежуточных выборов существует риск предстать перед судом.

Несмотря на четкую и категоричную позицию Еврокомиссии, идею США о возобновлении транзита российского газа через Украину могут подхватить правые силы в Европе. Политолог Олег Постернак в беседе с Фокусом напомнил, что причиной волны протестов, охватившей, в частности, Францию, Италию, Германию, Албанию, Испанию, именно является недовольство людей, которые указывают на высокие цены и низкий уровень жизни.

"Правые силы предложат вариант снижения стоимости жизни для большинства жителей своих стран благодаря дешевым российским энергоносителям. Эта практика привлекательна, в том числе, в контексте политического противостояния крайне правых и либерально-демократических сил. Уверен, что такие политики, как Алиса Вайдель, Марин Ле Пен, а также правые в странах Центрально-Восточной Европы могут подхватить этот тезис в качестве аргумента в пользу снижения стоимости жизни", — предположил Постернак.

США мыслят по старым правилам: прежняя модель сдерживания Кремля уже не работает

Транзит российских энергоносителей в Европу через территорию Украины был весомым аргументом и гарантией связей Украины с Западом и Россией в начале 1990-х и 2000-х годов. Как подчеркнул политолог, это действительно было средством сдерживания Кремля от агрессивных действий. Появление "Северного потока – 1", а впоследствии и второго, свело эту стратегию сдерживания на нет. Сейчас мы стоим перед возвращением прежней практики. США руководствуются старой моделью, которая сегодня уже может не работать.

"Изменились обстоятельства, в которых Россия и страны Европы воспринимают соседство с Украиной. Насколько они необратимы и могут ли они свидетельствовать о том, что мы сможем вернуться к практике экономических связей, международному взаимодействию через совместные транспортные коридоры, логистические хабы? Это большой вопрос: смогут ли они вновь стать средством сдерживания и предотвращения потенциальной войны со стороны России. Подход американцев, основанный на старых примерах, может оказаться совершенно непрактичным в нынешних условиях", — считает эксперт.

Он подчеркивает, что Россия 2000–2010 годов и периода 2024–2026 годов — это разные государства с разными подходами к системе международных отношений. Сегодня Путин прекрасно понимает, что в его стратегии потенциального конфликта со странами Европы восстановление экономических контактов сейчас, возможно, и не нужно. Ведь ему и без того, как пояснил политтехнолог, комфортно жить и продавать газ Китаю. Эксперт выразил сомнение в том, что в настоящее время этот транзит настолько интересен России, как это представляют себе США и Украина.

"За эти пять лет полномасштабного вторжения многое изменилось. Это уже другая Россия и другая Европа. Они находятся в состоянии гибридного противостояния. В настоящее время попытки вновь увязать какие-либо экономические модели и восстановить доверие я считаю (в случае, если Путин останется у власти) практически бесплодными и маловероятными, учитывая преобладание геополитических интересов над геоэкономической стратегией", — подытожил Постернак.

Раньше это была экономическая стратегия глобальной экономики. Россия знала, что ей выгодно поставлять в Европу нефть и газ, получать таким образом стабильные доходы, поддерживать с Украиной оптимальные соседские отношения, считая её зоной своего приоритетного влияния. Сейчас этого уже нет, Москва утратила влияние на Киев, и через газопровод она его не восстановит, — уверен политический консультант. А наоборот, дарить Украине такой "жирный" сигнал стабилизации — для России, наверное, будет неуместно. Поэтому, скорее всего, Кремль вряд ли будет готов вернуться к прежней модели экономических отношений.

Напомним, что транзит российского газа через территорию Украины в ЕС был прекращ в в январе 2025 года. Украинская сторона в конце 2024 года заявляла, что хочет положить конец транзитному соглашению, в рамках которого газ из Сибири транспортировался в Центральную Европу на протяжении десятилетий. Это соглашение приносило Украине почти миллиард долларов ежегодно. Москва тогда дала понять, что готова вести переговоры по этому вопросу, чтобы транзит её газа всё же продолжался.

ЕС в настоящее время нашел вариант замены российского газа в Турции и рассматривает её в качестве поставщика. Страна увеличивает добычу энергоресурса на месторождениях в Чёрном море, которые работают с 2020 года. Ежегодно эти участки приносят Анкаре столько газа, сколько она раньше могла добывать