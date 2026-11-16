Погрожували бомбою та імітували постріли: з Польщі депортували двох українців (відео)

18-річного та 19-річного громадян України депортували з Польщі після того, як вони погрожували перехожим у Вроцлаві.

Хлопці кричали, що вони терористи, погрожували підірвати бомбу та націлювали на перехожих імітацію вогнепальної зброї, повідомляє Rzeczpospolita.

Під час інциденту вони також згадували про напад, що стався у Кракові.

За словами молодшої комісарки Олександри Фреус із муніципальної поліції Вроцлава, порушників громадського порядку затримали офіцери з підрозділу з охорони громадського порядку Нижньосілезького воєводства. Їх звинувачували, серед іншого, у створенні фальшивої тривоги та погрозах на ґрунті національності.

У поліції повідомили, що українці погрожували людям із квартири на вулиці Валонській, у районі Пшедмєсьцє-Олавське.

Видео дня

"Перебуваючи на балконі квартири, вони викликали у перехожих відчуття небезпеки. Вони кричали, що є терористами і що в квартирі знаходиться бомба. Крім того, вони імітували стрілянину з зброї в бік випадкових перехожих, тримаючи в руках муляж вогнепальної зброї", — розповіла про подробиці Фреус.

Вона додала, що молоді люди висловлювали погрози на ґрунті національної приналежності, демонструючи "грубе нехтування правопорядком". У Польщі за таке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

У хуліганів вилучили муляж пістолета Фото: Facebook

Такі витівки гостро сприймаються поляками, які лише нещодавно пережили трагедію у Кракові. Після нападу на Головній ринковій площі дев’ятеро людей перебувають у п’яти лікарнях Кракова. Їхній стан стабільний.

Зазначимо, що українців уже не раз відправляли з Польщі додому через правопорушення. Так, минулого року у Варшаві стався інцидент із польотом безпілотника над урядовим кварталом та палацом Бельведер, де розташована президентська резиденція.

Дрон перебував у забороненій зоні, тому його оператор — громадянин України — отримав адміністративне покарання та рішення про депортацію.

Також повідомлялося, що Прикордонна служба Польщі депортувала чоловіка, який незаконно виловив сома на озері Балатон у варшавському районі Гоцлав. Порушника відправили до України та заборонили йому в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони на п’ять років.

У березні минулого року з Польщі депортували українця, який зателефонував до поліції та повідомив про замінування одного з хостелів у Варшаві.