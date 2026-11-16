Угрожали бомбой и имитировали выстрелы: из Польши депортировали двух украинцев (видео)

18-летний и 19-летний граждане Украины депортированы из Польши после того, как угрожали прохожим во Вроцлаве.

Парни кричали, что являются террористами, угрожали применением бомбы и направляли на прохожих муляж огнестрельного оружия, сообщает Rzeczpospolita.

В ходе инцидента они также упоминали нападение, произошедшее в Кракове.

По словам младшего комиссара Александры Фреус из муниципальной полиции Вроцлава, нарушителей общественного порядка задержали офицеры из подразделения по охране общественного порядка Нижнесилезского воеводства. Их обвиняли, среди прочего, в создании фальшивой тревоги и угроз, мотивированных национальностью.

В полиции рассказали, что украинцы угрожали людям из квартиры на улице Валоньской, в районе Пшедмесьце-Олавске.

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"Находясь на балконе квартиры, они создали у прохожих ощущение опасности. Они кричали, что являются террористами и что в квартире находится бомба. Кроме того, они имитировали стрельбу из оружия в сторону случайных прохожих, держа в руках муляж огнестрельного оружия", — рассказала детали Фреус.

Она добавила, что молодые люди высказывали угрозы, мотивированные национальной принадлежностью, демонстрируя "грубое пренебрежение правопорядком". В Польше за такое грозит до восьми лет лишения свободы.

У хулиганов изъяли муляж пистолета Фото: Facebook

Подобные выходки остро воспринимаются поляками, которые только недавно пережили трагедию в Кракове. После нападения на Главной рыночной площади девять человек остаются в пяти больницах Кракова. Их состояние стабильное.

Отметим, что украинцев уже не раз отправляли из Польши домой из-за правонарушений. Так, в прошлом году в Варшаве произошел инцидент с полетом беспилотника над правительственным кварталом и дворцом Бельведер, где расположена президентская резиденция.

Дрон находился в запретной зоне, поэтому его оператор — гражданин Украины — получил административное наказание и решение о депортации.

Также сообщалось, что Пограничная служба Польши депортировала мужчину, который незаконно выловил сома на озере Балатон в варшавском районе Гоцлав. Нарушителя отправили в Украину и запретили ему въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны на пять лет.

В марте прошлого года из Польши депортировали украинца, который позвонил в полицию и сообщил о заминировании одного из хостелов Варшавы.