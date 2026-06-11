Думали, что его съели: в Польше сообщили о судьбе сома, из-за вылова которого депортировали украинца

40-килограммовый сом, которого в конце мая незаконно выловил 57-летний гражданин Украины из озера Балатон в Варшаве, остался жив. Сейчас рыба находится в другом водоеме на территории польской столицы.

Об этом сообщили в полиции Варшавы, пишет польское издание Fakt.

По словам пресс-секретаря полиции Йоанны Венгриняк, сома выпустил в воду тот же самый мужчина, который его поймал. В полиции не уточнили, сделал ли он это добровольно или под давлением правоохранителей.

Ранее жители Варшавы опасались, что рыбу, прожившую в озере около 20 лет и ставшую местной знаменитостью, уже съели. Однако эти предположения не подтвердились.

"Сом был выпущен обратно в воду. Он оказался в другом водоеме в пределах Варшавы. Освободил его тот же самый мужчина, который ранее поймал рыбу", — сообщила Fakt Йоанна Венгриняк.

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Подробности инцидента

Инцидент произошел в конце мая на озере Балатон в варшавском районе Гоцлав. Украинец выловил сома длиной более 170 см и весом около 40 кг в период запрета на ловлю, когда рыбу следовало отпустить обратно в воду.

По данным полиции, мужчина положил живую рыбу в багажник автомобиля на глазах у свидетелей. После этого его задержали. Украинца обвинили в перевозке рыбы, выловленной в охранный период, а также в жестоком обращении с ней во время транспортировки без доступа к воде.

Кроме того, Пограничная служба Польши депортировала мужчину в Украину и запретила ему въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны на пять лет. В ведомстве заявили, что его пребывание в Польше представляло угрозу общественному порядку.

Напомним, с 1 июня в бассейне Чёрного моря введён сезонный запрет на вылов травяной креветки и чёрноморской мидии. Ограничения будут действовать до 31 июля и 30 августа соответственно. За нарушение правил предусмотрены штрафы, возмещение убытков, а в отдельных случаях — уголовная ответственность.

Также в Украине запрещено вылавливать рыбу, занесенную в Красную книгу. За незаконный вылов отдельных видов предусмотрена компенсация до 100 тысяч гривен за одну особь, а в случае существенного ущерба рыбным запасам нарушителям может грозить уголовная ответственность, в частности ограничение или лишение свободы.