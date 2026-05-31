С 1 июня в Украине будет действовать новый запрет: рыбаков предупредили о штрафах

Госрыбагентство вводит сезонный запрет в Украине. Это касается рыбаков и вылова.

С начала лета в Украине вступают в силу сезонные ограничения для рыбаков, связанные с охраной водных биоресурсов в период размножения. За нарушение правил предусмотрены штрафы, а в отдельных случаях возможна административная или даже уголовная ответственность. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Запрет на вылов прежде всего касается деятельности рыбаков в Черном море. Там с 1 июня ограничивают вылов травяной креветки и черноморской мидии, которые являются важными видами местной морской фауны, активно размножаются в весенне-летний период. Именно в это время они наиболее уязвимы, поэтому вылов временно ограничивают для восстановления популяций.

Что нужно знать рыбакам: сроки запрета

Ограничения на вылов ввели для обеспечения естественного воспроизводства водных биоресурсов и будут действовать в течение летнего периода.

В частности, вылов креветки будет запрещен до 31 июля, а мидии — до 30 августа.

В ведомстве отмечают, что нарушение установленных правил влечет за собой ответственность — от административных штрафов до уголовной ответственности, а также обязательное возмещение нанесенного ущерба рыбному хозяйству.

"С целью обеспечения оптимальных условий для естественного воспроизводства креветки и мидии с 1 июня устанавливается сезонный запрет на их вылов в бассейне Черного моря", — говорится в сообщении Госрыбагентства.

Также в ведомстве призывают рыбаков соблюдать установленные правила и ответственно относиться к сохранению водных биоресурсов в период нереста и размножения.

"Призываем рыбаков ответственно относиться к водным биоресурсам в период их воспроизводства и соблюдать установленные ограничения", — отмечают в Госрыбагентстве.

В случае выявления нарушений граждан просят сообщать на горячую линию ведомства или через официальные каналы связи.

Черноморские мидии вылавливать с 1 июня запрещено Фото: Shutterstock

Какие нормы и штрафы для рыбаков предусмотрены за нарушение вылова

В Украине действуют следующие административные штрафы (КУоАП, ст. 85):

для граждан — около 340-680 грн (за нарушение правил рыболовства);

для должностных лиц — 850-1700 грн.

Дополнительно предусмотрено возмещение убытков.

Кроме штрафа, рыбак-нарушитель платит за каждую незаконно выловленную особь.

Для морских беспозвоночных (креветка, мидия) суммы могут быть значительно выше самого штрафа и часто составляют десятки и даже сотни тысяч гривен за единицу или килограмм, в зависимости от вида и методики расчета.

Уголовная ответственность (ст. 249 УКУ) применяется в случае:

если окружающей среде и особям нанесен существенный вред;

если использованы запрещенные орудия или методы;

если вылов массовый.

В таком случае в силу вступают штрафы до более 1700-3400 грн или лишение свободы до 3 лет.

