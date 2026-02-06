Рыбак вытащил из моря рыбу размером почти с человека: улов поразил очевидцев

Во Вьетнаме рыбак вытащил гигантскую макрель весом 63 кг. Она оказалась размером почти с человека.

Мужчина по имени Ле Ван Хай поразил местных жителей необычным уловом. Во время рыбалки у скалистого рифа рядом с пляжем Сонтра в городе Дананг ему попалась макрель весом около 63 килограммов и длиной примерно 1,7 метра. Об этом пишет Tuoi Tre.

По словам мужчины, рыба клюнула неожиданно. Его удочка резко согнулась, а вода вокруг вспенилась. Поняв, что справиться в одиночку не получится, Ле Ван Хай позвал на помощь друзей. На то, чтобы вытащить гигантскую макрель на берег, компания потратила почти целый час.

Макрель почти не уступает человеку в длине Фото: Из открытых источников

Из-за внушительных размеров рыбу пришлось привязать к двум деревянным шестам и переносить поэтапно. Позже рыбак опубликовал фотографию, на которой он лежит рядом с уловом. На снимке хорошо видно, что макрель почти не уступает человеку в длине.

Ле Ван Хай признался, что ранее ему уже удавалось ловить очень крупную рыбу, включая акул весом в несколько десятков килограммов. Однако макрель таких размеров попалась ему впервые за все годы рыбалки.

Продавать редкий улов мужчина не стал. По его словам, он разделил мясо между родственниками и друзьями, превратив необычную рыбалку в настоящий семейный праздник.

