Рибалка витягнув із моря рибу розміром майже з людину: улов вразив очевидців

У В'єтнамі рибалка витягнув гігантську макрель вагою 63 кг. Вона виявилася розміром майже з людину.

Чоловік на ім'я Ле Ван Хай вразив місцевих жителів незвичайним уловом. Під час риболовлі біля скелястого рифу поруч із пляжем Сонтра в місті Дананг йому попалася макрель вагою близько 63 кілограмів і довжиною приблизно 1,7 метра. Про це пише Tuoi Tre.

За словами чоловіка, риба клюнула несподівано. Його вудка різко зігнулася, а вода навколо спінилася. Зрозумівши, що впоратися самотужки не вийде, Ле Ван Хай покликав на допомогу друзів. На те, щоб витягнути гігантську макрель на берег, компанія витратила майже цілу годину.

Макрель майже не поступається людині в довжині Фото: З відкритих джерел

Через значні розміри рибу довелося прив'язати до двох дерев'яних жердин і переносити поетапно. Пізніше рибалка опублікував фотографію, на якій він лежить поруч з уловом. На знімку добре видно, що макрель майже не поступається людині в довжині.

Ле Ван Хай зізнався, що раніше йому вже вдавалося ловити дуже велику рибу, зокрема акул вагою в кілька десятків кілограмів. Однак макрель таких розмірів попалася йому вперше за всі роки риболовлі.

Продавати рідкісний улов чоловік не став. За його словами, він розділив м'ясо між родичами і друзями, перетворивши незвичайну риболовлю на справжнє сімейне свято.

