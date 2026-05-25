Штрафы до 100 тысяч гривен и тюрьма: какую рыбу запрещено ловить в Украине

Сезон рыбалки приближается вместе с летним теплом. Стоит напомнить, что в Украине строго запрещено ловить рыбу, которая занесена в Красную книгу.

Сейчас под особой охраной находятся 75 видов рыб, а за их незаконный вылов предусмотрены не только административные штрафы, но и уголовная ответственность, напоминает Госрыбагентство.

Из-за браконьерства, незаконной торговли, загрязнения водоемов и уничтожения природной среды в Украине исчезают целые популяции рыб. Часть видов уже оказалась на грани полного исчезновения. Отдельные виды уже считаются исчезнувшими в водоемах Украины. Речь идет о рыбце малом и осетре атлантическом, которых десятилетиями не фиксировали у наших берегов.

В агентстве неоднократно подчеркивают, что за незаконный вылов краснокнижных видов рыб предусмотрены штрафы, а размер компенсации за одну особь может достигать десятков тысяч гривен:

Відео дня

белуга — 100 тыс. грн;

русский осетр, севрюга и стерлядь — по 48 тыс. грн;

лосось черноморский и дунайский — по 14 тыс. грн;

вырезуб причерноморский — 10 тыс. грн.

марена днепровская — 820 грн;

быстрянка российская — 660 грн;

карась золотой и елец обыкновенный — по 330 грн.

Кроме компенсации, нарушителям грозят административные штрафы. Если же незаконный вылов нанес существенный вред рыбным запасам, может наступить уголовная ответственность по ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает штраф от 17 тыс. до 51 тыс. грн или ограничение свободы до трех лет.

В случае использования взрывчатки, электротока или других методов массового уничтожения рыбы штраф возрастает до 85 тыс. грн или предусмотрено лишение свободы.

Также в Украине запрещена продажа краснокнижной рыбы. За ее реализацию — штраф от 1700 до 3655 грн с конфискацией продукции.

В Госрыбагентстве призывают рыбаков ответственно относиться к сохранению редких видов. Если такая рыба случайно попала на крючок, ее настоятельно рекомендуют осторожно освободить и выпустить обратно в водоем.

Напомним, в Киевской области полиция зафиксировала незаконный вылов рыбы в зоне радиационного загрязнения. По подозрению в нарушении законодательства были задержаны трое мужчин.

Также сообщалось, что мужчина ловил рыбу прямо из своей квартиры над водоемом. Он забросил удочку с балкона и дождался поклевки, после чего мгновенно выбежал на балкон, чтобы достать рыбу. Бороться с уловом пришлось около двух минут, после чего рыбу осторожно отпустили обратно в воду.