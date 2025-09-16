Рыбалка в Чернобыльской зоне: полиция изъяла 200 кг радиационной рыбы

В Киевской области полиция зафиксировала незаконный вылов рыбы в зоне радиационного загрязнения. Трем мужчинам грозит до пяти лет заключения.

Related video

По информации правоохранителей, совместно с работниками Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника полицейские обнаружили трех мужчин в возрасте от 27 до 59 лет. Они ловили рыбу вблизи полуострова Домантов на Днепре с помощью запрещенной рыболовной сетки и загружали улов в автомобиль.

Полиция изъяла орудия лова и рыбу разных видов. Предварительно оценивают, что ущерб природно-заповедному фонду превышают 3 миллиона гривен.

"Полицейские задокументировали противоправные действия фигурантов и изъяли вещественные доказательства, среди которых орудия лова и водные биоресурсы различного вида. Общая сумма ущерба, нанесенного природно-заповедному фонду, по предварительным подсчетам составляет более 3 миллионов гривен", — говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство за незаконный вылов рыбы, нанесший значительный ущерб (ч. 1 ст. 249 УК Украины), и за нарушение правил радиационной безопасности. Мужчины планировали вывезти рыбу из зоны отчуждения без разрешения и контроля, чтобы потом продать ее (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 267-1 УК Украины).

Ранее Фокус писал, что мужчина ловил рыбу прямо из своей квартиры над водоемом. Он забросил удочку с балкона и дождался поклевки, после чего мгновенно выбежал на балкон, чтобы достать рыбу. Бороться с уловом пришлось около двух минут, после чего рыбу осторожно отпустили обратно в воду.

Также недавно еще один рыбак установил рекорд, поймав "самую отвратительную рыбу" в мире. Мужчина вспоминает, что когда рыбину наконец вытащили, она оказалась еще одним скользким монстром — только гигантским. Он подумал, что добыча напоминает "что-то из ночных кошмаров", а сам никогда не видел ничего подобного, ведь угорь весил более 13,6 кг и имел длину 173 см.