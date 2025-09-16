Риболовля в Чорнобильській зоні: поліція вилучила 200 кг радіаційної риби

У Київській області поліція зафіксувала незаконний вилов риби в зоні радіаційного забруднення. Трьом чоловікам загрожує до п’яти років ув’язнення.

Related video

За інформацією правоохоронців, спільно з працівниками Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника поліцейські виявили трьох чоловіків віком від 27 до 59 років. Вони ловили рибу поблизу півострова Домантов на Дніпрі за допомогою забороненої рибальської сітки та завантажували улов у автомобіль.

Поліція вилучила знаряддя лову та рибу різних видів. Попередньо оцінюють, що збитки природно-заповідному фонду перевищують 3 мільйони гривень.

"Поліцейські задокументували протиправні дії фігурантів та вилучили речові докази, серед яких знаряддя лову та водні біоресурси різного виду. Загальна сума збитків, нанесених природно-заповідному фонду, за попередніми підрахунками складає понад 3 мільйони гривень", — йдеться в дописі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за незаконний вилов риби, що завдав значної шкоди (ч. 1 ст. 249 КК України), та за порушення правил радіаційної безпеки. Чоловіки планували вивезти рибу з зони відчуження без дозволу та контролю, щоб потім продати її (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 267-1 КК України).

Раніше Фокус писав, що чоловік ловив рибу прямо зі своєї квартири над водоймою. Він закинув вудку з балкона і дочекався покльовки, після чого миттєво вибіг на балкон, щоб дістати рибу. Боротися з уловом довелося близько двох хвилин, після чого рибу обережно відпустили назад у воду.

Також нещодавно ще один рибалка встановив рекорд, впіймавши "найогиднішу рибу" в світі. Чоловік згадує, що коли рибину нарешті витягли, вона виявилася ще одним слизьким монстром — тільки гігантським. Він подумав, що здобич нагадує "щось із нічних кошмарів", а сам ніколи не бачив нічого подібного, адже вугор важив понад 13,6 кг і мав довжину 173 см.