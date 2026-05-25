Штрафи до 100 тисяч гривень та в'язниця: яку рибу заборонено виловлювати в Україні

Сезон риболовлі наближається разом із літнім теплом. Варто нагадати, що в Україні суворо заборонено виловлювати рибу, яка занесена до Червоної книги.

Наразі під особливою охороною перебувають 75 видів риб, а за їхній незаконний вилов передбачені не лише адміністративні штрафи, а й кримінальна відповідальність, нагадує Держрибагентство.

Через браконьєрство, незаконну торгівлю, забруднення водойм та знищення природного середовища в Україні зникають цілі популяції риб. Частина видів уже опинилася на межі повного зникнення. Окремі види вже вважаються зниклими у водоймах України. Йдеться про рибця малого та осетра атлантичного, яких десятиліттями не фіксували біля наших берегів.

В агенстві неодноразово наголошують, що за незаконний вилов червонокнижних видів риб передбачені штрафи, а розмір компенсації за одну особину може сягати десятків тисяч гривень:

білуга – 100 тис. грн;

руський осетер, севрюга та стерлядь — по 48 тис. грн;

лосось чорноморський і дунайський — по 14 тис. грн;

вирезуб причорноморський — 10 тис. грн.

марена дніпровська — 820 грн;

бистрянка російська — 660 грн;

карась золотий та ялець звичайний — по 330 грн.

Крім компенсації, порушникам загрожують адміністративні штрафи. Якщо ж незаконний вилов завдав істотної шкоди рибним запасам, може настати кримінальна відповідальність за ст. 249 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає штраф від 17 тис. до 51 тис. грн або обмеження волі до трьох років.

У випадку використання вибухівки, електроструму чи інших методів масового знищення риби штраф зростає до 85 тис. грн або передбачене позбавлення волі.

Також в Україні заборонений продаж червонокнижної риби. За її реалізацію — штраф від 1700 до 3655 грн із конфіскацією продукції.

У Держрибагентстві закликають рибалок відповідально ставитися до збереження рідкісних видів. Якщо така риба випадково потрапила на гачок, її наполегливо рекомендують обережно звільнити та випустити назад до водойми.

Нагадаємо, у Київській області поліція зафіксувала незаконний вилов риби в зоні радіаційного забруднення. За пыдозрою у порушенні законодавства були затримані троє чоловіків.

Також повідомлялося, що чоловік ловив рибу прямо зі своєї квартири над водоймою. Він закинув вудку з балкона і дочекався покльовки, після чого миттєво вибіг на балкон, щоб дістати рибу. Боротися з уловом довелося близько двох хвилин, після чого рибу обережно відпустили назад у воду.