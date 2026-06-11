Думали, що його з'їли: у Польщі повідомили про долю сома, через вилов якого депортували українця

40-кілограмовий сом, якого наприкінці травня незаконно виловив 57-річний громадянин України з озера Балатон у Варшаві, залишився живим. Наразі риба перебуває в іншій водоймі в межах польської столиці.

Про це повідомили у поліції Варшави, пише польське видання Fakt.

За словами речниці поліції Йоанни Венгріняк, сома випустив у воду той самий чоловік, який його впіймав. У поліції не уточнили, чи зробив він це добровільно, чи під тиском правоохоронців.

Раніше мешканці Варшави побоювалися, що рибу, яка прожила в озері близько 20 років і була місцевою знаменитістю, вже з'їли. Однак ці припущення не підтвердилися.

“Сом був випущений назад у воду. Він потрапив до іншої водойми в межах Варшави. Звільнив його той самий чоловік, який раніше впіймав рибу”, — повідомила Fakt Йоанна Венгріняк.

Деталі інциденту

Інцидент стався наприкінці травня на озері Балатон у варшавському районі Гоцлав. Українець виловив сома завдовжки понад 170 см і вагою близько 40 кг під час охоронного періоду, коли рибу потрібно було відпустити назад у воду.

Відео дня

За даними поліції, чоловік поклав живу рибу до багажника автомобіля на очах у свідків. Після цього його затримали. Українця звинуватили у перевезенні риби, виловленої в охоронний період, а також у жорстокому поводженні з нею під час транспортування без доступу до води.

Крім того, Прикордонна служба Польщі депортувала чоловіка до України та заборонила йому в’їзд до Польщі й інших країн Шенгенської зони на п’ять років. У відомстві заявили, що його перебування в Польщі становило загрозу громадському порядку.

Нагадаємо, від 1 червня в басейні Чорного моря запровадили сезонну заборону на вилов трав’яної креветки та чорноморської мідії. Обмеження діятимуть до 31 липня та 30 серпня відповідно. За порушення правил передбачені штрафи, відшкодування збитків, а в окремих випадках — кримінальна відповідальність.

Також в Україні заборонено виловлювати рибу, занесену до Червоної книги. За незаконний вилов окремих видів передбачена компенсація до 100 тисяч гривень за одну особину, а в разі істотної шкоди рибним запасам порушникам може загрожувати кримінальна відповідальність, зокрема обмеження або позбавлення волі.