26-річна Кароліна О. з міста Легніца у Нижньосілезькому воєводстві в Польщі постане перед судом за те, що в липні цього року напала на групу українських дітей.

Прокуратура Легниці подала до суду обвинувальний акт щодо жінки, повідомляє Otwarta Rzeczpospolita.

Інцидент стався 18 липня 2026 року на ігровому майданчику біля загальноосвітньої школи міста. Кароліна О. перебувала там зі своїми двома маленькими доньками. У якийсь момент вона помітила групу з шести українських дітей, які спілкувалися між собою російською мовою.

Спочатку жінка почала ображати їх, використовуючи грубі та принизливі вирази, пов’язані з їхньою національною приналежністю. Вона вимагала, щоб діти розмовляли польською, заявивши, що, перебуваючи в Польщі, вони не мають права використовувати жодної іншої мови.

Видео дня

На цьому фігурантка не зупинилася.

"Під час інциденту обвинувачена також дозволила собі висловлювання, що схвалюють вбивства громадян України під час війни, яку веде Російська Федерація", — повідомила Ліліана Лукасевич, прессекретарка окружної прокуратури в Легниці.

Ситуація загострилася, коли діти відмовилися повернути м’яч, яким до цього гралася дочка обвинуваченої. Розлючена жінка напала на двох дівчаток і хлопчика, завдаючи ударів як кулаками, так і відкритими долонями. Цей момент потрапив на камери відеоспостереження, що згодом стало додатковим доказом обвинувачення.

У однієї з дівчаток було зафіксовано забій щоки та садна на обох колінах. У іншої дівчинки спостерігалися набряк та почервоніння в ділянці щелепи. У хлопчика пішла кров з носа.

За інформацією ЗМІ, окрім образ та насильства на ґрунті національності, Кароліні інкримінують порушення тілесної недоторканності та публічне схвалення агресивної війни, яку веде Російська Федерація.

На думку прокуратури, жінка діяла з хуліганських мотивів: вона застосувала насильство публічно, з очевидно незначного приводу та з грубим нехтуванням правопорядку.

Обтяжуючими обставинами слідство визначило ксенофобські мотиви обвинуваченої та те, що потерпілим не виповнилося 15 років.

Діти дали свідчення в суді у присутності психолога. Експерти оцінили їхні розповіді як "щирі та спонтанні".

Під час першого допиту обвинувачена визнала, що вдарила одну з дівчаток долонею, а хлопця штовхнула. Свою поведінку вона пояснила сильним хвилюванням, а дії дітей, на її думку, були недоречними. Після цих показань вона перестала визнавати провину та давати пояснення. За даними ЗМІ, раніше підозрювана вже притягувалася до кримінальної відповідальності.

За сукупністю звинувачень їй загрожує до п’яти років позбавлення волі. Наразі вона перебуває під наглядом поліції, їй заборонено контактувати з потерпілими та наближатися до них, а також з’являтися на території школи, де стався напад.

Справу розглядатиме Окружний суд у Легниці.

Нагадаємо, що в Польщі вчитель "налаштував" учнів проти українських дітей.

Також повідомлялося, що в Польщі пасажири побили українського таксиста.